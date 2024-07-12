Что такое клеточное питание и в чем его преимущества

Правильное питание и его особенности уже давно стало наиболее обсуждаемой темой. Только у каждого диетолога свои принципы: кто–то уверяет в ненужности и даже опасности строгих диет, а для кого–то разгрузочные дни – это норма. Поэтому каждый человек самостоятельно определяется с тем, как ему питаться, чтобы хорошо себя чувствовать.









В последнее время набирает популярность клеточное питание: такой процесс потребления пищи, при котором необходимо насыщать витаминами и минералами каждую клетку. Делается это для того, чтобы организм был не просто потребителем, но полноценно функционировал. Поэтому сразу же возникает вопрос, что такое клеточное питание и что оно включает в себя.





На что следует обратить внимание





Главный принцип – это сбалансированное питание. То есть ежедневное употребление необходимого количества белков, жиров и углеводов.





Какие продукты должны входить в рацион:









свежие овощи и фрукты;





ягоды (по вкусу);





орехи;





цельные злаки;





белки (только не жирные);





семечки. Но это уже на усмотрение человека: некоторым людям они не нравятся;





оливковое масло.









Помимо этого при клеточном питании необходимо выпивать много воды (от полутора литров в день и больше).





Основные цели такого типа питания





Во–первых, это поддержание нормального самочувствия и повышение иммунитета. Изначально у детей он довольно сильный, но по мере взросления начинает снижаться. Обусловлено это неправильным питанием, вредными привычками, малоподвижным образом жизни, стрессами и так далее.





Во–вторых, это легкость и отсутствие заболеваний. Мало кто из людей может похвастаться тем, что у него ничего не болит. Особенно это усугубляется с возрастом: после 60 (а у кого–то и раньше) начинаются хронические жалобы на все подряд. Это и усталость, и головокружения, и повышенное давление, и проблемы с сердцем и сосудами. Клеточное питание способно подарить человеку вторую молодость, ибо он употребляет только полезные продукты.





Как понять, что у человека недостаток клеточного питания





Об этом свидетельствует уставший внешний вид, круги и мешки под глазами, а также проблемы с ногтями и волосами. Они становятся ломкими и слабыми, волосы могут выпадать без явных причин. Кожа даже в молодом возрасте делается дряблой или тусклой.





Необходимо заботиться о себе и не допускать того, чтобы организм буквально кричал о помощи. И лучший выход из такой ситуации – это клеточное питание.