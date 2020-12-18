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Club Med: Отдых в Канкуне (Юкатан)

18 декабря 2020, 10:44Статьи

Если вы желаете насладиться карибским морем и древнейшими храмами Майя вместе с близкими и любимыми людьми или в одиночку, самая пора обратиться в Club Med. Этот французский туроператор с мировой известностью, предлагает отдых на семейном курорте, который расположился на берегах Майянской Ривьеры. Туристические пакеты разработаны с использованием системы премиум олл-инклюзив. Отдохнуть по такой системе вы сможете на трех песчаных пляжах, наслаждаясь вторым по величине коралловых рифов. Здесь можно заниматься различными видами водного или наземного спорта. Кроме взрослых спортом смогут заниматься и самые маленькие.

Туроператор Club Med Cancun Yucatan предлагает россиянам изумительное путешествие на Юкатан и приобщение к культуре древнейшей цивилизации Майя. А обедать вы будете изысканными блюдами настоящей мексиканской кухни. На курорте Канкун произошла масштабная реновация. Появились элегантная лаунж-зона, большой бассейн, который называют главным, а также винный погреб. Здесь вы полностью забудете о повседневных проблемах и зарядитесь свежей энергией. Позаботились представители компании и о туристах, предпочитающих уединенный отдых и роскошь. Они смогут насладиться ВИП-пространством Jade и устроить себе по-настоящему эксклюзивный отдых.

Название Club Med происходит от французских слов CLUB MÉDITERRANÉE, что в переводе означает Средиземноморский Клуб. Это французский туроператор премиум-класса, предлагающий активный отдых. Именно Club Med является создателем системы all-inclusive в 1950 г., а также реализатором идеи детских клубов в 1967 г. Клуб награждали эко-сертификатами Green Globe, премиями под названиями премий Globe Travel Award и Travellers’ Choice от компании TripAdvisor. Сегодня туроператор предлагает желающим отдых на французских альпийских, турецких, греческих, итальянских, маврикийских, индонезийских, таиландских, доминиканских и мальдивских курортах. Всего сеть клуба объединяет курорты более чем 25 стран мира.

Клиенты Club Med смогут воспользоваться выгодными условиями бронирования, а также разными благами во время отдыха на любом из таких курортов. Для детей на проживание предусмотрены существенные скидки. А до шестилетнего возраста они размещаются совершенно бесплатно. А возрастном диапазоне 6-11 лет им предоставляется 50-процентная скидка. На курортах детские клубы для малышей с четырехлетнего возраста функционируют абсолютно бесплатно. Клиенты могут воспользоваться фиксированными ценами в рублях, не зависимых от изменений валютного рынка. Бронь принимается в онлайн-режиме быстро, без малейших задержек. Каждый желающий сможет создать бесплатную бронь на 96-часовой период, искать подходящий курорт по удобным датам. После резервирования выбранного предложения клиент Club Med получает четыре сутки, которые можно использовать для принятия финального решения. Туроператор продумал все нюансы и тонкости, благодаря которым туристы смогут сэкономить огромные суммы и качественно отдохнуть на любом из предлагаемых курортов.

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