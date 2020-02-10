Diesel: мужские часы

Интернет-магазин Timeshop предлагает заинтересованным посетителям богатый выбор моделей мужских часов итальянской марки Diesel. Этот бренд появился в 1978 г по инициативе двух итальянских предпринимателей Адриана Гольдшмида и Ренцо Россо. Изначально предприниматели планировали выпускать молодежную одежду в среднем ценовом сегменте. Название основатели позаимствовали у известнейшей нефтяной компании, которой удалось выдержать кризис семидесятых годов и выйти на передовые позиции по показателям продажи топлива. Дизель обрел репутацию антикризисного бренда, производящего качественную, стильную и доступную одежду. Популярность бренда росла не только в Италии, но и по всему европейскому континенту. Вскоре кроме одежды компания начала производство разных аксессуаров, парфюмерии и наручных часов.

Современные мужские часы Дизель отличаются своим оригинальным дизайнерским исполнением. Создатели этих моделей постоянно используют разнообразные креативные детали, оригинальные формы и яркие цвета. Благодаря этому владельцы таких устройство всегда выделяются среди окружающих и пользуются успехом. В производстве бренд использует кварцевые механизмы и усложненные хронографы. Дизайнеры успешно сочетают в своих моделях элементы классики и спорта. Такие часы идеально подходят под любой стиль или же гардероб, подчеркивая изысканный вкус владельца.

Интернет-магазин Timeshop timeshop.com.ua предлагает заинтересованной клиентуре только оригинальные изделия, в том числе и часы Дизель. Поставляются товары с официальной гарантийной документацией производителей. Бесплатная доставка выполняется по всей Украине и столице. В онлайн-магазине представлены разнообразные модели европейских, отечественных, японских или же швейцарских часов. Стоимость таких изделий приятно порадует каждого потенциального покупателя. Оплатить покупку здесь можно после при получении часов.

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