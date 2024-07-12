Дистальный прикус: что делать, если зубы торчат вперед

Дистальный прикус (ДП) – распространенная аномалия, при которой нижний зубной ряд смещается назад относительно верхнего. Это нарушение окклюзии влечет за собой серьезные проблемы, затрагивающие как внешний вид, так и функциональные аспекты. Статистические данные свидетельствуют о довольно высокой распространенности данного состояния – оно встречается у 20% взрослых и 30% детей.













Влияние на внешность и осанку





ДП оказывает существенное воздействие на внешность человека, если зубы торчат вперед, то лицо приобретает неправильные черты и появляется заметная щель между смыкающимися зубными рядами. Кроме того, эта патология нарушает осанку – тело наклоняется вперед, появляется сутулость, увеличивается длина шеи и выпячивается живот.





Причины развития





Формирование челюстно-лицевого аппарата зависит от множества факторов, действующих еще в период внутриутробного развития:









наследственная предрасположенность – дистальный прикус в 60% случаев является генетически обусловленным нарушением;





особенности развития плода – неблагоприятные условия, в которых находится будущая мать (употребление алкоголя, нехватка витаминов, радиационное облучение), могут привести к патологиям развития челюстно-лицевой области;





особенности вскармливания – использование бутылочки с чрезмерно большим отверстием, ограничивающее активность мышц ротовой полости, может способствовать неправильному формированию нижней челюсти;





детские заболевания – нарушения дыхания (синусит, ринит) или дефицит кальция и минералов (рахит) также могут стать причиной дистального прикуса.









Современные методы лечения





Своевременная диагностика и квалифицированное лечение позволяют эффективно корректировать дистальный прикус. В детском возрасте применяются съемные конструкции – заслонки для языка, аппараты для укрепления мимических мышц и ускорения роста нижней челюсти, а также методики миогимнастики. Для подростков показано использование несъемных брекет–систем, выравнивающих зубные ряды. В сложных случаях возможно хирургическое вмешательство – расширение нижней или сужение верхней челюсти. Современная стоматология предлагает широкий арсенал эффективных средств, позволяющих восстановить не только эстетику, но и функциональные аспекты здоровья пациентов.





Важно отметить, что при своевременной диагностике и грамотном лечении прогноз для пациентов с дистальным прикусом благоприятен. Комплексный подход с использованием как ортодонтических, так и ортопедических методик, а в особо сложных случаях – челюстно-лицевой хирургии, позволяет не только эффективно устранить косметический дефект, но и нормализовать жизненно важные функции – дыхание, глотание, речь. Это обеспечивает не только улучшение внешнего вида, но и существенно повышает качество жизни пациентов.