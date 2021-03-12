Дизайн интерьеров частных домов

Обустройство домов сильно отличается от отделки квартир. Основной задачей при этом является составление грамотного дизайн-проекта. Это масштабная работа, включающая в себя достижение максимального соответствия внутреннего и внешнего пространства. Дизайнеры также должны позаботится о гармонии дома с окружающей природой или же обстановкой. Только в этом случае вы почувствуете настоящий комфорт и станете частью собственного особняка, отдыхая и наслаждаясь каждой минутой, проведенной в вашем жилище. Создание дизайн-проекта интерьера частного особняка представляет собой многоуровневую задачу. Следовательно, справиться с ними смогут лишь настоящие профессионалы. Грамотное проектирование является целой системой, включающую в себя отделку, наполнение интерьера и даже хорошо продуманную систему освещения.

Найти таких специалистов можно в компании NewStroyhttps://newstroy.com.ua/uk/dizajn-interera-doma.html, специализирующейся на дизайне и ремонте квартир. Частные особняки отличаются от квартир требуют особого подхода и тщательного выбора оформления а также организации пространства. Поможет в этом правильно подобранные интерьерные решения. Следовательно, профессионалы совмещают современные дизайнерские приемы и элементы дизайна таким образом, чтобы в помещении воцарилась общая гармония, уют и комфорт. При оформлении таких сооружений используются разные стили, в том числе арт-нуво, поп-арт, хай-тек, арт-деко, скандинавский стиль, лофт, кантри, прованс, модерн, классика и т. д.

При оформлении частного жилища изнутри дизайнеры NewStroy используют разные методики и учитывают такие факторы, как количество этажей, общий метраж, архитектурные особенности строения, вкусы и пожелания заказчика и особенности участка. Они пользуются готовыми авторскими проектами, разными интерьерами, благодаря которым выбираются наиболее подходящее стилевое оформление не только изнутри, но и снаружи здания. Дизайн-проект должен быть одновременно практичным, функциональным и эстетически привлекательным. Большое пространство позволяет специалистам использовать оригинальные элементы, повышающие эстетическую красоту любого загородного коттеджа, дачи или же особняка.

Вне зависимости от использованного интерьерного стиля, наиболее трендовыми сегодня считаются просторные помещения со свободной планировкой. При оформлении частных особняков используются разнообразные этнические и растительные мотивы. Грамотный дизайн-проект позволит увеличить площадь небольших, одноэтажных домов. Для этого интерьерные дизайнеры используют зонирование, освещение, пастельные, мягкие, светлые тона в комнатах, цветовые контрасты, металлические, стеклянные и глянцевые поверхности. Все перечисленные нюансы прописаны в проектной документации, которая создается заранее опытными специалистами компании