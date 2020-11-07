Dota 2: онлайн-ставки на матчи

Современная молодежь не может жить без компьютерных игр. Однако заядлых геймеров можно найти и среди представителей старших поколений. Такие развлечений обретают популярность с каждым днем. Благодаря развитию интернет-технологий современные геймеры могут играть дистанционно через свои компьютеры. Растет и количество болельщиков, которые делают выгодные ставки на различные киберспортивные события. Интернет позволяет делать это дистанционно со стационарных компьютеров или же мобильных устройств. Для этого нужно лишь выбрать подходящего виртуального букмекера, принимающего онлайн-ставки на киберспортивные дисциплины.

Особой популярностью среди геймеров и болельщиков пользуется многопользовательская игра – Дота 2. Разработчиком данной стратегии является корпорация Valve. Вторая версия шутера является продолжением первой, которая называлась просто Дота. Она разрабатывалась как пользовательская карта-модификация киберспортивной дисциплины Warcraft III. Изначально создатель рассматривал Доту 2 в качестве третьей версии Варкрафт. В данной онлайн-баталии сражение проходит на особой карте. Дота 2 – командная игра, в которой участвует два коллектива. Каждый из них объединяет по 5 игроков. Управляют они выбранными персонажами, имеющими различные наборы способностей. Чтобы победить в матче коллектив должен добиться уничтожения особого объекта – крепости, которая принадлежит вражеской стороне. Параллельно, необходимо защитить собственную крепость, чтобы противник не смог ее уничтожить. Для работы Дота 2 создатели выбрали модель free-to-play, имеющей элементы микроплатежей.

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