Эксперт: неиспользуемые кредитки портят кредитную историю

Если у человека есть большое количество кредитных карт, которыми он не пользуется, это негативно влияет на его кредитную историю. Об это заявил директор департамента розничных рисков банка "Зенит" Александр Шорников.

Пропуск платежа по единственной кредитке не отразится на качестве КИ. А вот наличие нескольких карт может усложнить получение нового кредита, особенно ипотеки. Эксперт объяснил, что лимит всех действующих кредитных карточек учитывается при расчете долговой нагрузки. В результате одобренная сумма снижается.

Если нужны деньги на крупную покупку и будет возможность вернуть их в течение года, то лучше оформить кредитную карту с лимитом 100000. В таком случае, платежи будут "размазаны" на 12 месяцев и почти не повлияют на бюджет.

Эксперт заявил, что людям без кредитной истории банки охотно выдают автокредиты и ипотеку. Условия по таким продуктам самые простые, поэтому риск просрочки гораздо ниже. После формирования хорошей КИ в будущем можно оформить кредитку с небольшим лимитом или карту рассрочки.

По мнению Шорникова, кредитную карту следует рассматривать как инструмент для непредвиденных маленьких расходов. Стоит выбрать карточку с бесплатным обслуживанием, длительным льготным периодом, лимитом в размере двух среднемесячных доходов и повышенным кешбэком. В первую очередь следует обратиться в "свой" банк, так как в совокупности с другими услугами условия будут лучше. Если человек планирует использовать наличные, ему лучше не рассматривать кредитку в качестве "резервного кошелька", так как чаще всего обналичивание средств платное, – подчеркнул эксперт.

Таким образом, при грамотном подходе кредитная карточка может стать незаменимым инструментом. Однако следует ответственно исполнять обязательства. Если не погасить долг в течение льготного периода, банк сразу начислит проценты. Можно пополнять карту регулярно небольшими суммами. Это позволит снизить размер минимального платежа.