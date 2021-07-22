Современные модели электросамокатов мало похожи на игрушку. Это полноценные средства для передвижения по перегруженным городским улицам быстро и безопасно. Электросамокаты являются настоящим транспортом, отличающимся от обычных машин своей экологичностью. Сравнивать такие средства передвижения с велосипедами лишено всякого смысла. Это совершенно разные устройства. Самокаты на электроприводе можно отнести к категории моноколес, гироскутеров, открывающих совершенно новые возможности для передвижения. Они признаны лучшими средствами в современных городских джунглях как для детей, также и для взрослых. Отличается такой вид транспорта мобильностью, маневренностью и компактными размерами. Физическая активность для управления самокатами не требуется. На них можно передвигаться комфортно и быстро. А для хранения нужна мизерная площадь. Некоторые складные модели умещаются даже в гардеробе или шкафу.

Чтобы купить электро самокат в интернет-магазине Comfy, сначала необходимо определиться с выбором модели. Нужно искать образцы, характеристики которых подходят под задачи, в решении которых вы нуждаетесь. Прежде всего необходимо уделить внимание мощности движка. Чем он мощнее, тем быстрее можно передвигаться на таком транспортном средстве. Модели классифицируются по весу пользователя. Есть образцы, рассчитанные на людей с весом от девяносто килограммом. Мощность движка таких электросамокатов достигает 250 Вт. Отличаются такие модификации плавностью езды и экономичностью расхода энергии. Если мощность мотора варьируется в диапазоне 350-1000, они рассчитаны для владельцев, вес которых достигает восьмидесяти килограммов. На таком самокате можно резво подняться на горку, однако их аккумуляторы разряжаются очень быстро.

Еще одним важнейшим критерием выбора моделей является аккумулятор. Лучшим вариантом являются электросамокаты, оснащенные литиевыми батареями. Если сравнивать со свинцовыми АКБ, они весят меньше, обладают увеличенной емкостью и большим ресурсом. Есть модели с литиевыми батареями, легко покрывающие до пятнадцати километров после одного заряда. Другие модели с таким же зарядом покрывают до двухсот километров. Наиболее оптимальным вариантом считается модель с аккумулятором, дальность хода которого начинается с 25 километров.

Покупая устройство для комфортного передвижения необходимо уделить внимание и максимальной скорости. Детские модификации, рассчитанные на владельцев восьми-десяти лет в час развивают 10-20 км. Подростковые образцы – 23-30 км, а наиболее ходовые модели 32-40 км. Есть также мощные образцы самокатной техники, развивающие в час 45-55 км. Они оснащены емкими аккумуляторами и отличаются малым весом. Хотя обойдутся такие модели дороже остальных. При выборе электросамоката значение имеет и диаметр колес. Колеса бывают перфорированными, литыми и пневматическими. Последние являются самыми мягкими, амортизирующими при езде даже по неровным поверхностям. Прокалывание таких колес потребует замены камеры. Литые колеса отличаются своей прочностью и долговечностью. А перфорированные аналоги подходят не только для передвижения по городским улицам, но и для загородных поездок. Проколоть такие покрышки невозможно.