Этиловый спирт Экстра: Основные характеристики и применение

Этиловый спирт Экстра, также известный как 95% этиловый спирт, представляет собой чистый спирт, который содержит около 95% алкоголя. Его основные характеристики включают:

Высокая степень очистки: Этот вид этилового спирта обладает высокой степенью очистки, что делает его пригодным для использования в различных сферах, где требуется чистота и отсутствие примесей.

Прозрачность и бесцветность: Этиловый спирт Экстра обычно является прозрачным и бесцветным, что позволяет использовать его в производстве продуктов, где цвет и чистота играют важную роль.

Множество применений: Этот вид спирта находит применение в фармацевтике, косметической индустрии, производстве ароматизаторов и многих других сферах.

Дезинфицирующие свойства: Этиловый спирт Экстра также используется как дезинфицирующее средство благодаря своей способности уничтожать микробы и бактерии.

Применение в аналитике: Этот спирт может быть использован в лабораториях для аналитических целей, в частности, при подготовке образцов и калибровке приборов.

Обратите внимание, что этот вид спирта имеет ограничения в некоторых странах и может быть доступен только для определенных промышленных и медицинских целей. Перед использованием всегда следует соблюдать правила и нормативы, регулирующие обращение с этанолом.