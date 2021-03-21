Фиброцементные вентилируемые фасады

Для облицовки современных административных сооружений или жилых корпусов все чаще применяют фиброцементные плиты, из которых создаются так называемые вентилируемые фасады. Фиброцемент является долговечным, практичным и экологически чистым материалом, работать с которым приятно и легко. Компания Siniat https://cementex.siniat.ua/ занимается производством особых фиброцементных панелей, которые идеально подходят для создания вентилируемых фасадов. В продаже эти панели представлены с маркировкой Cementex 10. Отечественный бренд предлагает заинтересованным покупателям продукцию особого качества имеющую ряд достоинств, которые непременно будет ими оценен.

Фиброцементные панели и создаваемые с их помощью вентилируемые фасады имеют множество преимуществ. Это идеальное решение для любых районов страны, вне зависимости от климатических условий. Фиброцементу нестрашны влага, воздействие разных факторов агрессивного характера, а также температурных перепадов. Не потребуется этому материалу и особый уход или частый ремонт. Благодаря этому фиброцементные плиты считаются особо удобными в эксплуатации. Вентилируемые фасады, создаваемые из таких панелей имеют также дополнительные достоинства.

Прежде всего следует отметить устойчивость к образованию грибка или же плесени. Панели изготавливаются из экологически чистого материала с использованием натуральных, безвредных для окружающей природы или же человеческого здоровья компонентов – цемента, стабилизаторов, песка, целлюлозы и воды. Фиброцемент имеет высокую огнеупорность и не подвержен горению. Также не страшна ему самовоспламенение под воздействием открытого огня. Панели отличаются привлекательным эстетическим видом, благодаря которому их можно совместить с любой использованной декоративной отделкой. В продаже есть образцы, имеющие декоративные покрытия. Покупая такие фиброцементные плиты, вам не придется излишне тратится на внешнюю отделку вентилируемых фасадов.

Благодаря минимальному весу панели монтируются очень легко, без привлечения тяжелой спецтехники или дополнительной рабочей силы. Вместе с этим фиброцемент имеет высокую прочность, выдерживая огромные механические нагрузки. Siniat предлагает заинтересованным клиентам выполнить обшивку фасадов с использованием плит Cementex 10, размеры которых составляют 2400Х1200Х10 мм. Монтируются такие панели на особо прочный металлический каркас со скрытыми или открытыми стыками. Заказать материал можно у официальных дилеров отечественного производителя. Расположены они в любом крупном украинском городе.