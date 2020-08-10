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Фитнес-браслет Mi Band-5 от Ксиаоми

10 августа 2020, 16:29Статьи

Модель фитнес браслета Mi Band-5 от китайского технологического гиганта Ксиаоми, можно назвать революционной новинкой. Он признан миллионами и обожаем каждый владельцем. Данный фитнес-браслет уже получил обновление. Поэтому производитель представил свою пятую версию устройства. Отличается новинка увеличенным экраном, наделенным динамическими эффектами. Он также имеет расширенную поддержку спортивных программ. Зарядка у модели магнитная. Мониторинг сердечного ритма, а также насыщения кровотока кислородом у фитнес-браслета улучшен.

Рассчитан Mi Band-5 mi band 5 на людей, ведущих активный образ жизни, которые отличаются страстью самовыражения и постоянного совершенствования. Фитнес-браслет имеет привлекательный дизайн, минимальный вес, а также комплектуется удобными сменными ремешками. Все этого улучшает комфорт при носке. У модели 1.1-дюймовый экран. Его площадь на 20 процентов больше, чем у предыдущей модели. Поэтому на таком дисплее тексты читаются гораздо лучше. Владелец сможет отчетливо увидеть имя звонящего или же время назначенной текущей тренировки.

Настраиваемые сменные циферблаты в фитнес-браслете можно использовать в зависимости от стиля владельца. Юным пользователям предлагаются молодежные темы, а солидным людям привлекательные циферблаты. Фитнес-браслет представлен в восьми цветах. Выбрать можно как из выразительных, ярких оттенков, так и из более строгих, сдержанных темных цветов исполнения. В миниатюрном корпусе гаджета находится сложная система. Корпус отличается компактностью, а система состоит из различных компонентов. Идеально подойдет модель гребцам, которые сжигают тысячами калорий. При таких тренировках задействовано максимальное количество мышц, поэтому форма тела после них становится просто идеальной.

В процессе упражнений устройство выполняет точные замеры любых важнейших показателей человеческого организма. Например, при занятиях йогой, гаджет мерит пульс, параллельно анализируя нагрузки. С помощью фитнес-браслета можно укреплять сердце и легкие. Идеально подходят для подобных целей обычная скакалка. Прыжки считаются наиболее простым и одновременно эффективным способом укрепления, оздоровления сердечно-сосудистой системы. Они тренируют легкие и способствуют похудению. Фитнес-браслет поможет проконтролировать конкретный ритм таких упражнений и подскажет правильное проведение занятий.

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