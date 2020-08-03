GGBET: регистрация

Перед оформлением онлайн-ставок в виртуальной букмекерской конторе ГГБЕТ, необходимо пройти стандартную процедуру и создать персональный аккаунт. Регистрация на данном веб-ресурсе позволит пополнять депозит, пользоваться бонусными подарками и оформлять онлайн-ставки. Букмекер ведет свою деятельность на легальной основе и имеет соответствующую лицензионную документацию, выданную ФНС. Поэтому несовершеннолетних бетторов здесь не обслуживают. Счета в системе букмекера могут открыть лишь лица, имеющие российское гражданство. Иностранцы такой возможности лишены. Также запрещается повторное прохождение регистрационной процедуры. Пользователи не имеют права открытия счетов под различными именами. Мультиаккаунтинг наказывается очень строго, вплоть до удаления профилей без шансов его восстановления. Соответственно, и средства, размещенные на таких депозитах, теряются.

Сама регистрация регистрация на веб-сайте виртуального букмекера занимает несколько минут. Пользователь должен сначала открыть официальный веб-сайт ГГБет, найти соответствующую опцию и активировать ее. На экране появится форма, которую необходимо заполнить с максимальной точностью. Здесь указывается вся персональная информация пользователя. Также беттор должен указать реквизиты платежных систем, которыми он пользуется. После завершения данной процедуры, вы уже будете официальным пользователем виртуальной конторы.

GGBET также предоставляет альтернативный путь создания аккаунта. Обладатели аккаунтов в крупнейших соц. сетях, таких как Фейсбук, ВК, Твиттер или же Одноклассники могут беспрепятственно заходить на портал букмекера. Для этого достаточно указать при регистрации соответствующую иконку. Впоследствии заходить на эту площадку бетторы смогут уже через выбранную соц. сеть. Это значительно быстрый и оптимальный способ активации своей учетной записи на портале ГГБет. Однако только регистрацией дело не ограничивается. Необходимо также пройти авторизацию на веб-сайте GGBET.

С этой целью нужно воспользоваться опцией Логин. После появления электронной формы, необходимо заполнить ее, указывая достоверную информацию. После завершения заполнения формы, нужно воспользоваться опцией Логин. Вход будет выполнен автоматически. Согласно действующему российскому законодательству для выполнения финансовых транзакций, необходимо прохождение идентификации личности. Если вы имеет подтвержденный Киви-кошелек, в такой процедуре нужды нет. Остальным придется пройти процедуру верификации своей личности. Делается это в филиалах Евросеть. Для прохождения верификации, необходима загрузка сканов документации в соответствующем разделе вашего аккаунта в платежной системе. Чтобы не тратить время и не ждать проверок, лучше выполнить такую процедуру самостоятельно.