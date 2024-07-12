События Крыма: Статьи Гибка металла: особенности и преимущества услуги Гибка металла – это особая процедура, которая превращает металлическую заготовку в трехмерный объект. Причем для этого не понадобится ни сварочного аппарата, ни других соединений.



При заказе услуги гибки листового металла учитываются все мелочи: тип изделия, метод воздействия на него и прочее. Благодаря ей можно получить различные промышленные и строительные детали, а также скобы, петли и многое другое.

Каким образом происходит гибка металла

Это делается так:



Определение особенностей продукции (углов сгиба, параметров).

Операции с заготовками. Необходимо создать изделие с использованием лазерной резки.

Проведение фиксации заготовок.

Непосредственно сама гибка на гидравлическом прессе.



Основные типы гибки металла

Выделяются следующие:





дуговая;





радиусная;





угловая и многоугловая;





криволинейная.





Также следует выделить продольный и поперечный типы гибки. Первый способ встречается чаще, а второй используется, как правило, для изготовления корпусных конструкций, коробок, рам и так далее.

Наиболее распространенные материалы для гибки

К ним относятся:





черные металлы. Считаются самыми востребованными и бюджетными;





нержавеющая сталь. С ней больше работы, в особенности на этапе заготовок. Но в остальном материал продаваемый и отзывы о нем весьма положительные;





сплавы из алюминия. Характеризуются сложной обработкой, поэтому с ними работают только настоящие профессионалы. Во время заготовки требуется максимальная сосредоточенность и ответственность, а также важна компетентность и опыт работы мастера. Тут много нюансов, например, применение специальных матриц, предотвращающих разрыв металла на сгибе;





латунь. Обрабатывается довольно просто, поскольку для металла не требуется нагревание. В процессе применяется наполнитель, которые защищает материал от возможных заломов;





медь. Сначала металл отжигают, а потом охлаждают. Далее все согласно технологии обработки.





Профессиональная гибка металла – это довольно непростая процедура. Выполнять ее должны только специалисты: не стоит пытаться что-то сделать самостоятельно. Для качественной работы нужно особое оборудование, инструменты, соответствующая атмосфера. Иногда металл пропускается через горячую или холодную среду, которая должна быть заранее подготовлена. Такое возможно лишь на производстве, но никак не в бытовых условиях. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

