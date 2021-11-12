Характеристики военных часов

Были времена, когда не существовало высокотехнологичных средств связи, а от отдельных подразделений требовалась точная координация действия. Именно с этой целью изначально были придумали военные часы, которые со временем стали более совершенными и многофункциональными. В наши дни подобные устройства считаются современными аксессуарами, точный инструмент командиров или бойцов. Благодаря массовому внедрению таких изделий в армии начали развиваться и гражданские модели. Стиль милитари стал популярным среди широких слоев населения, поэтому военные часы продаются очень хорошо. Хотя не утратили популярности и армейские модели. Среди них особенно следует выделить часы G-Shock или Swiss Army, которые раскупаются моментально после появления на прилавках магазинов.

Тактика боев постепенно усложняется. Поэтому отсчет времени является обязательным условием для успешных боевых операций. В процессе производства первых военных часов использовались металлические корпуса. Подобные изделия военные носили в своих карманах. Оттуда торчали лишь цепочки, с помощью которых изделия и извлекались. Тогда подобные механизмы считались предметом роскоши, поэтому позволить себе приобретение таких аксессуаров могли только богачи. Особенно востребованными часы стали среди артиллеристов и служащих военного флота. Контроль времени позволял им точно рассчитать точку попадания и дальность выстрела.

С появлением торпед – подводного оружия, которое по-другому называли самоходными минами, время обрело "вес золота". Для точности попадания тогда начали использовать секундомер. Хотя военные часы в те времена продавались лишь в карманном варианте. Других вариантов просто не существовало. С началом Первой мировой командиры стали жаловаться на неудобство носки карманных моделей. Ведь такие устройства были нужны для постоянного контроля времени. Поэтому опытные офицеры стали приматывать карманные часы на свои запястья с использованием самодельных ремешков. Именно их можно считать изобретателями наручных часов.

В наши дни армейские часы чаще всего покупают путешественники, охотники, рыбаки или просто любители активного отдыха. Кроме отображения точного времени современные модификации часов имеют богатый функционал. Обладают такие изделия надежной защитой от воды или механических повреждений, показывая владельцу даже дни недели или число. В таких изделиях встроены будильник, секундомер и таймер. При желании владелец может даже мерить пройденное расстояние или затраченные калории. А электронные модели обладают огромным ресурсом работы. Лучшие модели часов помогают ориентироваться на любой местности, выбирать наиболее оптимальный путь и определить время выхода в конкретном направлении. Отличным примером данных изделий является модель военных часов М-так.