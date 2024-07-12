Акции – это отличная возможность привлечь новых клиентов и удержать уже имеющихся. По этой причине в магазинах можно часто встретить подобное: скидки на определенные виды продукции, конкурсы и многое другое.









Как правило, руководители магазинов стараются проводить максимально интересные акции для привлечения клиентов: иногда облекают это в игровую форму или же радуют выгодными ценами на нужные товары. При этом нельзя делать так, чтобы торговля шла в убыток, ведь низкие цены – это далеко не главный критерий для покупателей. Нужно выделиться на фоне конкурентов, обозначить собственные фишки, повторить которые не сможет никто.





Самые топовые акции для привлечений клиентов





В первую очередь необходимо выделить промоакции. Они бывают следующими:









дегустация продукции (еды, напитков, духов, помады и прочего). Покупателю будет приятно попробовать новинку, поучаствовать в акции и получить приз (обычно дегустаторам предлагают хорошую скидку на продукт);





скидочные купоны. По ним покупатель может приобрести какой-то конкретный продукт;





подарки за покупку. Это может быть что-то незначительно типа игрушек-скрепышей, но по факту даже такие призы воспринимаются положительно. А для клиентов с детьми, которые увлекается собиранием, это двойной подарок;





проведение опросов. Обычно покупатели охотно делятся своими впечатлениями от того или иного товара;





розыгрыш призов. Самая интересная промоакция, в которой всегда стараются принять участие как можно больше людей.









Второй акцией для привлечения клиентов является увеличение объема продаж. Для этого сотрудники магазинов запускают программы типа Черной пятницы или 2 товара по цене одного. Не говоря уже о желтых ценниках, на которых написано две цены – старая и новая. Таким образом, покупатель видит, что покупает товар с хорошей скидкой.





Третий способ – это увеличение суммы чека. Такое часто используется, например, в продуктовых магазинах. Если покупатель купит, например, на 1000 рублей и больше, то получает скидку на какие-то товары. Или дополнительный подарок. И самый распространенный вариант акции – это использование дисконтных карт. Получается, что человек набрал на одну сумму, а покупает по сниженной цене, как обладатель заветной карточки.





Таким образом, интересных акций для привлечения покупателей очень много. Иногда магазины используют их одновременно, например, желтые ценники, дегустацию и дисконтные карты.