События Крыма: Статьи Как чистить зеркала и не допускать разводов Зеркала считаются неотъемлемой частью интерьера. Они украшают комнаты, прихожие и ванные, занимая значительную площадь. В современном дизайне зеркало не только создает неповторимую атмосферу, но и выполняет важную функцию, являясь центром притяжения внимания. Поэтому так важно содержать такой аксессуар в безупречном состоянии. С парочкой небольших зеркал можно справиться и самостоятельно. Однако если в доме много таких поверхностей, например, шкафов с зеркальными дверцами, стеновых панелей, либо предстоит уборка после переезда, лучше, конечно, сразу же обратиться в клининговую службу. Клинеры из фирмы "Колибри" обладают всем необходимым оборудованием и качественными чистящими средствами, быстро наведут чистоту и придадут блеск любому покрытию. Причины, вызывающие разводы Если в процессе чистки зеркала на его поверхности остались разводы, это может означать одно – налет не уничтожен полностью. Другими словами, оно недостаточно хорошо промыто. На нем могут остаться: Пыль, жировые частицы, результаты жизнедеятельность насекомых, следы от нечистых рук, лака для волос, другие пятна.

Моющие вещества, применяемые для очистки поверхности зеркала недостаточно хорошего качества.

Примеси, содержащиеся в воде, которые делают ее жесткой. При высыхании влаги образуются потеки беловатого вида. Чаще всего такие пятна появляются в ванной комнате. Знание причин, вызывающих проблему, поможет быстро от нее избавиться и даже не допустить ее появления. Каким средством можно качественно вымыть зеркало Их всего два вида: Препараты бытовой химии. На полках магазинов присутствует достаточно широкий ассортимент средств для мытья стекол и зеркал. Правда, далеко не все из них хорошего качества, поэтому при выборе рекомендуется отдавать предпочтение проверенным временем составам и брендам.

Народные средства. К ним относятся продукты, которые легко найти на любой кухне или недорого приобрести в магазине. Конкуренцию промышленным составам они составить вряд ли смогут, однако ввиду их натуральности и дешевизны многие хозяйки предпочитают именно домашние методики. Как чистить зеркала и не допускать разводов с помощью бытовой химии Начинать следует с выбора состава. Приобретение качественного препарата – залог успеха. Как правило, в продаже редко можно встретить специализированную химию для очистки зеркал. Чаще всего нам предлагается обычный стеклоочиститель. Однако ввиду похожести структуры зеркала и стекла такие препараты относятся к разряду универсальных, а потому ими можно чистить без всякой опаски как окна, так зеркальный декор. Моющие средства для очистки можно разделить на несколько видов: Бытовая химия для мытья стекол и зеркал. В принципе, названия их у всех на слуху, поэтому проблем с выбором не будет. К числу качественных клинеры относят такие препараты, как "Мистер Мускул", "Сиф Легкость чистоты", Grass Clean glass, Frosch, Windex. Пользоваться ими легко. Да и разводов они, при грамотном применении, как правило, не оставляют. Обработанные ими поверхности сияют чистотой и создают в доме атмосферу уюта.

Профессиональные средства. Имеют отличные показатели и хорошо очищают любые загрязнения. Кроме того, они снижают статическое электричество, что создает пылеотталкивающий эффект. Такие средства используют для профессиональной очистки стекол, когда приходится мыть большие стеклянные поверхности, а потому и нет времени и возможности оттирать их от разводов. В числе лучших – Sonax Glass Cleaner, PRO-BRITE, Buzil Windowmaster G525 и др. Это отличные качественные составы, которые нельзя приобрести в супермаркете. Реализуются они только на маркетплейсах и в специализированных магазинах.

Если под рукой нет специального средства для очистки зеркал, то может подойти и препарат для мытья автомобильных стекол. Такое средство при условии, что оно качественное, хорошо отмывает стекла и зеркала и в доме. Например, неплохо зарекомендовала себя химия RUNWAY, KERRY, GwnsyLAB. Правда, стоит помнить, что при их применении необходимо открывать окна и проветривать помещение, так как подобные составы токсичны. По этой причине пользоваться ими постоянно не рекомендуется, однако как альтернативу можно и рассмотреть – но только для крайнего случая.

В случае жесткой необходимости также можно использовать и очистители для монитора, которые отлично очищают не только экран, но и зеркальное стекло. Воспользовавшись любым из этих препаратов, можно добиться отличного результата. Дополнительным плюсом применения химии является и то, что сам процесс работ предельно прост: нужно всего лишь нанести средство на поверхность и удалить его, протерев зеркало салфеткой. Однако есть одно но. Добиться идеальной чистоты можно только благодаря правильной предварительной подготовке. Именно в этом и кроется секрет успеха. Как помыть зеркало без разводов правильно Чтобы зеркало было чистым и блестящим, необходимо весь процесс выполнения очистки подразделить на три части: Сперва надо промыть поверхность с помощью обычного моющего средства. На поверхности зеркала образуется пленка, состоящая из пыли и микроскопических частиц жира, пятна от пальцев, лака для волос, косметики и многого другого. Для предварительной очистки можно использовать средство для посуды, детское или хозяйственное мыло, натертое на терке и растворенное в теплой воде. Просто приготовьте мыльный раствор, смочите в нем губку или салфетку, распределите по всей зеркальной поверхности, тщательно промойте ее, удаляя пятна и потеки и периодически смачивая губку в растворе.

Затем промойте зеркало водой, в которую можно добавить немного нашатырного или простого спирта. Ваша задача – полностью удалить мыльный раствор. Если он останется, то разводов избежать не получится.

На последнем этапе просушите зеркало с помощью микрофибровой салфетки или полотенца. Газет лучше избегать, так как современная типографская краска содержит металлические частички, способные поцарапать деликатное зеркальное покрытие. Теперь можно приступать и к обработке средством. Соблюдение этой технологии гарантированно помогает избежать разводов. Народные методики Что касается домашних способов, то к числу лучших хозяйки относят использование таких ингредиентов, как: Нашатырный спирт. Не только эффективно удаляет грязь, но и не оставляет разводов, что делает его незаменимым помощником в поддержании чистоты. Смешайте 2-3 ст. л. нашатыря с литром воды, перелейте полученный состав в бутылку с пульверизатором. Распылите средство на поверхность зеркала и насухо протрите бумажным полотенцем или микрофибровой салфеткой.

Сырой картофель. Крахмал, входящий в его состав, эффективно удаляет пыль и жир, создавая на поверхности защитную пленку. Разрежьте чистый клубень картофеля пополам и потрите половинкой зеркало. Смойте водой, вытрите насухо. По желанию вместо свежего клубня можно использовать картофельный крахмал – нанесите его на влажную губку, протрите зеркало и промойте водой. Высушите поверхность.

Спирт. Обезжиривает, удаляет пятна от воды, придает зеркалу блеск. Кроме того, он практически сразу испаряется, что позволяет быстро завершить процесс очистки, просто протерев зеркало салфеткой.

Уксус. Подходит для удаления известкового налета, который часто остается на зеркале ванной. Разведите кислоту пополам с водой, разбрызгайте по зеркальной поверхности, оставьте на 5-10 минут, протрите губкой, высушите салфеткой.

Вода, уксус и мел. На полстакана воды возьмите по 1 ч.л. уксуса и мела, перемешайте, дайте настояться. Слейте воду, протрите зеркало оставшимся осадком. Белый налет удалите бумажной салфеткой. Все эти домашние методики достаточно эффективны и проверены временем. Однако при наличии сильных загрязнений с помощью народных средств решить проблему не получится. В таких случаях рекомендуется применять бытовую химию. А еще лучше – вызвать клининговую службу “Колибри”. Клинеры имеют в своем арсенале экологически чистые профессиональные составы, которые точно не оставят ни одного шанса разводам. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

