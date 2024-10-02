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Как чистить зеркала и не допускать разводов

02 октября 2024, 11:06Статьи

Зеркала считаются неотъемлемой частью интерьера. Они украшают комнаты, прихожие и ванные, занимая значительную площадь. В современном дизайне зеркало не только создает неповторимую атмосферу, но и выполняет важную функцию, являясь центром притяжения внимания. Поэтому так важно содержать такой аксессуар в безупречном состоянии.

С парочкой небольших зеркал можно справиться и самостоятельно. Однако если в доме много таких поверхностей, например, шкафов с зеркальными дверцами, стеновых панелей, либо предстоит уборка после переезда, лучше, конечно, сразу же обратиться в клининговую службу. Клинеры из фирмы "Колибри" обладают всем необходимым оборудованием и качественными чистящими средствами, быстро наведут чистоту и придадут блеск любому покрытию.

Причины, вызывающие разводы

Если в процессе чистки зеркала на его поверхности остались разводы, это может означать одно – налет не уничтожен полностью. Другими словами, оно недостаточно хорошо промыто.

На нем могут остаться:

  • Пыль, жировые частицы, результаты жизнедеятельность насекомых, следы от нечистых рук, лака для волос, другие пятна.

  • Моющие вещества, применяемые для очистки поверхности зеркала недостаточно хорошего качества.

  • Примеси, содержащиеся в воде, которые делают ее жесткой. При высыхании влаги образуются потеки беловатого вида. Чаще всего такие пятна появляются в ванной комнате.

Знание причин, вызывающих проблему, поможет быстро от нее избавиться и даже не допустить ее появления.

Каким средством можно качественно вымыть зеркало

Их всего два вида:

  • Препараты бытовой химии. На полках магазинов присутствует достаточно широкий ассортимент средств для мытья стекол и зеркал. Правда, далеко не все из них хорошего качества, поэтому при выборе рекомендуется отдавать предпочтение проверенным временем составам и брендам.

  • Народные средства. К ним относятся продукты, которые легко найти на любой кухне или недорого приобрести в магазине. Конкуренцию промышленным составам они составить вряд ли смогут, однако ввиду их натуральности и дешевизны многие хозяйки предпочитают именно домашние методики.

Как чистить зеркала и не допускать разводов с помощью бытовой химии

Начинать следует с выбора состава. Приобретение качественного препарата – залог успеха. Как правило, в продаже редко можно встретить специализированную химию для очистки зеркал. Чаще всего нам предлагается обычный стеклоочиститель. Однако ввиду похожести структуры зеркала и стекла такие препараты относятся к разряду универсальных, а потому ими можно чистить без всякой опаски как окна, так зеркальный декор.

Моющие средства для очистки можно разделить на несколько видов:

  • Бытовая химия для мытья стекол и зеркал. В принципе, названия их у всех на слуху, поэтому проблем с выбором не будет. К числу качественных клинеры относят такие препараты, как "Мистер Мускул", "Сиф Легкость чистоты", Grass Clean glass, Frosch, Windex. Пользоваться ими легко. Да и разводов они, при грамотном применении, как правило, не оставляют. Обработанные ими поверхности сияют чистотой и создают в доме атмосферу уюта.

  • Профессиональные средства. Имеют отличные показатели и хорошо очищают любые загрязнения. Кроме того, они снижают статическое электричество, что создает пылеотталкивающий эффект. Такие средства используют для профессиональной очистки стекол, когда приходится мыть большие стеклянные поверхности, а потому и нет времени и возможности оттирать их от разводов. В числе лучших – Sonax Glass Cleaner, PRO-BRITE, Buzil Windowmaster G525 и др. Это отличные качественные составы, которые нельзя приобрести в супермаркете. Реализуются они только на маркетплейсах и в специализированных магазинах.

  • Если под рукой нет специального средства для очистки зеркал, то может подойти и препарат для мытья автомобильных стекол. Такое средство при условии, что оно качественное, хорошо отмывает стекла и зеркала и в доме. Например, неплохо зарекомендовала себя химия RUNWAY, KERRY, GwnsyLAB. Правда, стоит помнить, что при их применении необходимо открывать окна и проветривать помещение, так как подобные составы токсичны. По этой причине пользоваться ими постоянно не рекомендуется, однако как альтернативу можно и рассмотреть – но только для крайнего случая.

  • В случае жесткой необходимости также можно использовать и очистители для монитора, которые отлично очищают не только экран, но и зеркальное стекло.

Воспользовавшись любым из этих препаратов, можно добиться отличного результата. Дополнительным плюсом применения химии является и то, что сам процесс работ предельно прост: нужно всего лишь нанести средство на поверхность и удалить его, протерев зеркало салфеткой. Однако есть одно но. Добиться идеальной чистоты можно только благодаря правильной предварительной подготовке. Именно в этом и кроется секрет успеха.

Как помыть зеркало без разводов правильно

Чтобы зеркало было чистым и блестящим, необходимо весь процесс выполнения очистки подразделить на три части:

  • Сперва надо промыть поверхность с помощью обычного моющего средства. На поверхности зеркала образуется пленка, состоящая из пыли и микроскопических частиц жира, пятна от пальцев, лака для волос, косметики и многого другого. Для предварительной очистки можно использовать средство для посуды, детское или хозяйственное мыло, натертое на терке и растворенное в теплой воде. Просто приготовьте мыльный раствор, смочите в нем губку или салфетку, распределите по всей зеркальной поверхности, тщательно промойте ее, удаляя пятна и потеки и периодически смачивая губку в растворе.

  • Затем промойте зеркало водой, в которую можно добавить немного нашатырного или простого спирта. Ваша задача – полностью удалить мыльный раствор. Если он останется, то разводов избежать не получится.

  • На последнем этапе просушите зеркало с помощью микрофибровой салфетки или полотенца. Газет лучше избегать, так как современная типографская краска содержит металлические частички, способные поцарапать деликатное зеркальное покрытие.

Теперь можно приступать и к обработке средством. Соблюдение этой технологии гарантированно помогает избежать разводов.

Народные методики

Что касается домашних способов, то к числу лучших хозяйки относят использование таких ингредиентов, как:

  • Нашатырный спирт. Не только эффективно удаляет грязь, но и не оставляет разводов, что делает его незаменимым помощником в поддержании чистоты. Смешайте 2-3 ст. л. нашатыря с литром воды, перелейте полученный состав в бутылку с пульверизатором. Распылите средство на поверхность зеркала и насухо протрите бумажным полотенцем или микрофибровой салфеткой.

  • Сырой картофель. Крахмал, входящий в его состав, эффективно удаляет пыль и жир, создавая на поверхности защитную пленку. Разрежьте чистый клубень картофеля пополам и потрите половинкой зеркало. Смойте водой, вытрите насухо. По желанию вместо свежего клубня можно использовать картофельный крахмал – нанесите его на влажную губку, протрите зеркало и промойте водой. Высушите поверхность.

  • Спирт. Обезжиривает, удаляет пятна от воды, придает зеркалу блеск. Кроме того, он практически сразу испаряется, что позволяет быстро завершить процесс очистки, просто протерев зеркало салфеткой.

  • Уксус. Подходит для удаления известкового налета, который часто остается на зеркале ванной. Разведите кислоту пополам с водой, разбрызгайте по зеркальной поверхности, оставьте на 5-10 минут, протрите губкой, высушите салфеткой.

  • Вода, уксус и мел. На полстакана воды возьмите по 1 ч.л. уксуса и мела, перемешайте, дайте настояться. Слейте воду, протрите зеркало оставшимся осадком. Белый налет удалите бумажной салфеткой.

Все эти домашние методики достаточно эффективны и проверены временем. Однако при наличии сильных загрязнений с помощью народных средств решить проблему не получится. В таких случаях рекомендуется применять бытовую химию. А еще лучше – вызвать клининговую службу “Колибри”. Клинеры имеют в своем арсенале экологически чистые профессиональные составы, которые точно не оставят ни одного шанса разводам.

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