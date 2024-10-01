Как добиться, чтобы на зеркалах не оставалось разводов после мойки

Зеркала, как и окна – это те места в доме, которые всегда должны сверкать. Чистые, блестящие стекла и зеркала привлекают внимание, делают интерьер уютным даже в очень скромной обстановке. Порой перед приходом гостей достаточно сложить вещи по местам и протереть зеркала, чтобы квартира уже выглядела ухоженно.

Но добиться того, чтобы стекла были идеально чистыми, бывает не так просто, как кажется. Даже покупные средства не всегда дают желаемый результат – разводы все равно остаются. Причина этому – неправильно выбранные средства, материалы и способы очистки. Как сделать зеркала сияющими, используя простые методы – об этом в сегодняшней статье.

Ну а если вы хотите привести в порядок не только зеркала, но и все квартиру, например, перед важным событием или после него, то лучшим вариантом будет обратиться в агентство по профессиональной уборке. Как правило, с такого рода услугами нет проблем в больших городах – клининг в Москве отлично развит, хотя и в регионах данная отрасль стремительно набирает обороты. Можно спокойно заказать уборку коттеджей в Москве, дома или квартиры.

В случае, если вы решили самостоятельно очистить зеркало до блеска – вот несколько советов, как это сделать правильно и эффективно.

Предварительные работы

Перед тем, как приступить непосредственно к очистке самого стекла, приведите в порядок раму, если она имеется. Здесь все зависит от материала изготовления рамы и от ее дизайна. Чем он проще, тем легче за ней ухаживать. Если рама украшена множественными деталями, то там может забиваться пыль – все это необходимо вычистить. Также не забудьте про углы рамы и верхней ее части, там всегда оказывается много пыли.

Когда рама очищена – приступайте к самому зеркалу. Приготовьте необходимый инвентарь, наденьте хозяйственные перчатки и начинайте работу.

Способы эффективного мытья зеркал

Салфетки из микрофибры

Главное преимущество данного материала – то, что он безворсовый и мягкий. А это значит, что на стекле не останется мелких частиц и микроповреждений.

Возьмите салфетку из микрофибры, смочите ее в теплой воде и движениями из стороны в сторону сверху вниз пройдитесь по стеклу. Остатки жидкости снимите сухой салфеткой.

Средство для мытья окон

Обычно такие составы подходят и для мытья зеркал. Распылите его прямо на салфетку и движениями из стороны в сторону аккуратно протрите зеркало. Всегда начинайте сверху, постепенно продвигаясь вниз.

Гель для мытья посуды

Если загрязнения более существенны, есть отпечатки пальцев и другие пятна, то можно использовать этот способ.

Разведите несколько капель геля в теплой воде и смочите в растворе салфетку из микрофибры. Хорошенько ее отожмите и протрите зеркало. Особое внимание следует уделить самым грязным местам на стекле. Но не переусердствуйте – действуйте аккуратно.

Если образовалось слишком много пены, то прополощите салфетку. Возможно, это придется сделать несколько раз, чтобы окончательно избавиться от мыльных следов. Завершите процедуру протиранием стекла сухой салфеткой.

Обычные газеты

Это старый, проверенный способ, которым пользовались еще наши бабушки. Для очищения стекла газета гораздо более предпочтительна, чем бумажные полотенца, так как они оставляют микроворсинки на стекле, а газета – впитывает влагу, удаляет грязь и не оставляет разводов. Проблема состоит в том, что сегодня мало кто покупает газеты, и не всегда они найдутся дома у современного человека.

Однако если все же у вас завалялись пара газетных листков – скомкайте их и протрите зеркала – заметите прекрасный результат.

Раствор белого уксуса в воде

Приготовьте эффективное чистящее средство из равных частей дистиллированной воды и белого уксуса. Данную смесь залейте в пульверизатор и хорошенько взболтайте, после чего распылите на стекло. Далее разотрите салфеткой из микрофибры.

Сода и белый уксус

Соедините порошок соды и белый уксус в одинаковых пропорциях. Должна получиться густая кашица. Эту пасту необходимо втереть в наиболее загрязненные места на стекле, а затем убрать остатки средства влажной салфеткой из микрофибры.

Совершайте правильные движения

Многие при мытье зеркал используют круговые движения, а в результате имеют разводы не стекле. Так делать не стоит, лучше вместо этого двигаться из стороны в сторону, методично повторяя одни и те же действия, спускаясь сверху вниз.

Запотевшие зеркала – как быть?

Такая проблема, как запотевшие стекла, может появиться, если использовать правильные средства для очистки – абразивные губки и бумажные салфетки. Они оставляют следы на стекле и мелкие ворсинки, что совсем не приближает зеркало к идеальному блеску. Никаких сильнодействующих химических веществ тоже применять не стоит, все это не даст хорошего результата, а скорее наоборот – испортит стекло. Если зеркало мутное, то отполируйте его сухой чистой салфеткой из микрофибры до тех пор, пока оно не приобретет блеск.

Полезные советы

При установке зеркала выбирайте максимально простой дизайн рамы – тогда проблем с ее чистой будет в разы меньше.

Если стекло в ванной запотело, то по возможности сразу его протирайте, чтобы потом не было разводов.

Исключите бумажные салфетки и полотенца из списка материалов по уходу за стеклом.

Приобретайте газеты хотя бы для того, чтобы вычищать зеркала – способ довольно действенный.

Как можно меньше дотрагивайтесь пальцами до зеркала, чтобы не оставлять отпечатков.

Когда делаете макияж, следите за тем, чтобы частички косметики не попали на стекло, они могут оставлять жирные следы.

Не используйте тряпки из хлопка, они тоже оставляют микроворсинки – лучше замените их салфетками из микрофибры.

Главное – это периодичность чистки стекла, чтобы вовремя можно было удалить грязь, если она вдруг появилась. Если регулярно уделять время мытью зеркал, то проблем с его чистотой возникнуть не должно. Простые правила помогут вам поддерживать прекрасный вид ваших зеркал – использование мягких средств и избегание круговых движений при очищении стекла.

Заключение

В уходе за зеркалом нет ничего сложного, если это постоянная процедура. Как и любая область в доме, зеркала нуждаются в чистке. Чтобы не делать эту процедуру дорогой и нудной, уделяйте ей пару минут в неделю – и тогда о сильных загрязнениях и пятнах можно забыть. Навести полный порядок не только в зеркалах, но и во всей квартире вам поможет компания Клининг24. Мы можете воспользоваться данным сервисом, если совершенно не имеете времени на самостоятельную уборку дома. А может быть, у вас есть дела поважнее – тогда уборку предоставьте профессионалам, знающим толк в современном клининге.

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