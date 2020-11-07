Как и где ставить на Дота 2?

Виртуальные конторы, услуги которых доступны через интернет, охотно принимают ставки на киберспорт dota2. У каждой БК имеются свои линии, где представлены также другие пользующиеся интересом азартной публики киберспортивные дисциплины. Это Лига Легенд, КС:ГО, Rainbow Six:Siege, FIFA и др. Однако Дота 2 считается одной из лучших онлайн-игр, когда-либо созданных в жанре МОВА, которая разработана корпорацией Valve. Для распространения шутера разработчик использовал свой лаунчер, который называется Steam. Доступен он абсолютно бесплатно.

Дота 2 считается первой видеоигрой, призовой фонд которого составил миллион американских долларов. Это было на чемпионате The International, который проводится и сегодня. Однако вознаграждения геймеров существенно возросли. Призовой фонд прошлогоднего чемпионата составил уже 30 млн. Заядлые геймеры предпочитают ставить на Дота 2 в режиме Лайв. Для достижения максимального выигрыша они используют режим реального времени. У виртуальных контор на своих веб-ресурсах имеется раздел LIVE, где и собран перечень матчей, стартовавших недавно.

Преимуществ в Лайв-ставок много. Бетторы получают возможность анализа пика героев. Они проще оценивают текущую форму интересующих команд. Также Лейв-режиме позволяет легко подловить наиболее выгодный коэффициент. У этого режима масса преимуществ, в том числе и увеличенные шансы верного прогнозирования специального исхода. Это может быть убийство Рошана, первое убийство, ограбление Эгиды Бессмертия и др. Несмотря на эти преимущества, беттор должен постараться собрать максимальную информацию и статистику, касательно соперников.

Благодаря тщательной подготовке в каждой онлайн-ставке, вы сможете достичь стабильного плюса. Кроме этого следует использовать наиболее эффективные стратегии. Также следует правильно выбрать букмекерскую компанию. А искать их нужно руководствуясь задачами, в решении которых вы нуждаетесь. Немаловажную роль играет и бюджет беттора. Если ваш банкролл будет минимальным, придется подыскать соответствующий веб-сайт, принимающий пари от одного рубля. Некоторые конторы кроме классического беттинга предлагают пользовательской аудитории более азартные развлечения для заработка. Это могут быть мини-игры – крэш, рулетка или же слот-автоматы. Есть виртуальные букмекеры, принимающие онлайн-ставки на Дота 2 скинами, которые вы получили по КС:ГО или же PUBG.