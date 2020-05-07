Как купить дом в Испании?

Всем известно, сколько головной боли может доставить покупка нового дома, особенно за границей ... особенно если это ваш первый опыт приобретения заграничной недвижимости! Всегда готовая протянуть руку помощи, компания MORESOL проведет вас через все пункты выбора и подскажет, как купить коттедж в Испании, объясняя детали и помогая с документами. Мы же в этой статье взглянем на приобретение дома в Испании пошагово, но менее детально.

1) Сформируйте свой бюджет: во-первых, вы должны знать, сколько стоят дом в Испании и затем определить, сколько вы можете потратить на покупку новой испанской недвижимости и сколько вы уже накопили. Если вы рассчитываете бюджет на основе ежемесячных заработков, ваши затраты не должны превышать 35-40% от вашего чистого ежемесячного дохода.

2) Как вы будете платить? Есть много вариантов, когда дело доходит до оплаты вашего дома:

- Единовременный платеж: оплата всей цены прямо перед продавцом, обычно путем передачи банковского чека.

- Ипотечный кредит: в зависимости от того, сколько вам лет и некоторых других обстоятельств, срок выплаты может составлять до 40 лет, причем испанские банки обычно предлагают дать 80% стоимости дома, а оставшиеся 20% оплачиваются из кармана покупателя.

- Ипотечный суброгации: изменение имени должника по существующей ипотеке на имущество на свое имя, принятие на себя всех прав и обязанностей. Преимущество суброгации ипотеки заключается в том, что вы сэкономите все затраты на новую ипотеку, но, с другой стороны, условия и положения уже существуют, и вы не можете их адаптировать для удовлетворения ваших потребностей.

3) Решите, какой тип собственности вы хотите и где именно в Испании (новое или вторичное жилье, на набережной или в городе и т.д.). Вы должны выбрать тот вариант, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям и личной ситуации.

4) Выберите продавца. Когда вы решите, где купить и сколько потратить, ваш поиск будет гораздо более сосредоточенным и продуктивным. Помните, что переговоры о ценах и условиях продажи зависят от типа продавца, поэтому разумно выбирать между частным продавцом, агентством недвижимости, застройщиками или банками, потому что у каждого есть свои плюсы и минусы.

5) Посетите недвижимость, поговорите с соседями и осмотрите место снизу донизу. Когда вы поедите в Испанию, чтобы посетить место, делаете заметки, проверяете размеры и фотографируете все, что вас интересует. Примите во внимание распределение пространства и комнат, в какую сторону "смотрит" фасад, сколько света и какая вентиляция, состояние стационарных установок, проводка и энергетические характеристики, сколько шума проникает в дом и что еще есть в окрестности ... Короче говоря, будьте внимательны при своем первом посещении.

6) Загляните в реестр недвижимости, чтобы узнать все сведения о собственности и соответствующим образом скорректируйте свое предложение.

Убедитесь, что у вас есть ипотечный кредит, чтобы иметь возможность сделать это предложение.

7) Посмотрите на недвижимость еще раз, чтобы быть уверенным, прежде чем делать свое предложение продавцу.

8) Подпишите договор депозита (contrato de arras). Это первый контракт, который обычно подписывается, и это своего рода предварительная гарантия прав как покупателя, так и продавца. Документ гарантирует, что оба они заключат договор купли-продажи. Когда вы подписываете этот документ, вам придется заплатить 10% депозита, и с этим вы берете на себя все права и обязанности покупателя. Если вы, как покупатель, позже решите не совершать транзакции, вы потеряете этот депозит, но, если продавец отменит продажу вам, он должен будет вернуть вам депозит.

9) Подпишите акт о праве собственности. Эта часть процесса покупки должна быть выполнена перед нотариусом как с покупателем, так и с продавцом. Документ должен содержать описание имущества, а также объяснять любые ипотечные ссуды или расходы на дом, окончательную цену продажи и то, как она будет выплачена, плюс налоги и расходы, связанные с продажей. Это также отличный шанс проверить наличие и правильность всех документов, таких как Сертификат энергетической эффективности, страхование, если это применимо, и счета-фактуры за последние платежи по налогам и коммунальным платежам.

10) Оплачивайте транзакционные издержки и налоги.

11) Измените данные на счетах за энергию, воду и газ. Энергетические компании и любые другие поставщики услуг должны быть уведомлены о том, что вы являетесь новым владельцем и будете платить счета с этого момента.

12) Храните все документы. Поместите их в безопасное место и ничего не потеряйте! Вы никогда не знаете, когда вы снова их достанете с какой-то целью.