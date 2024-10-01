События Крыма: Статьи Как перекись водорода помогает при уборке дома Кто не знает перекись водорода? Она обычно всегда присутствует в аптечке как дезинфицирующее средство, как первая помощь при разного рода повреждениях кожи. Однако ей есть и другие применения, о которых вы, возможно и не догадывались – как очищающее и дезинфицирующее средство на кухне и в ванной. Об этом – в сегодняшней статье. Порой подручных средств хватает для того, чтобы содержать свой дом в образцовой чистоте, но если вы не обладаете достаточными знаниями о способах очистки тех или иных поверхностей в квартире, а порядка и чистоты хочется – то эту проблему можно успешно решить, обратившись в профессиональную службу клининга. Услуги уборки уже давно перестали быть чем-то особенным и привилегированным – сегодня такой сервис могут позволить себе многие, так как все больше занятых людей делегируют уборку своего дома опытным специалистам. Можно спокойно заказать уборку или химчистку в Москве, СПб. Ну а если вы готовы посвятить время самостоятельному наведению чистоты и порядка – то узнайте, как в этом может вам помочь перекись водорода. Почему перекись эффективна в борьбе с микробами и грязью? Пероксид водорода является природным антисептиком, поэтому его можно применять при уничтожении бактерий и грязи. Также он работает как окислитель, тем самым помогая избавиться от трудновыводимых пятен. Средство экологически чистое, а это значит, что оно максимально безопасно и под воздействием солнечных лучей распадается на обычную воду. Перекись водорода можно использовать на кухне для: Протирания всех видов столешниц, дверных ручек и шкафов, сенсорных экранов, других поверхностей;

Оттирания варочных панелей;

Мойки холодильников, посудомоечных машин, посуды, разделочных досок;

мытья полов и мусорных баков. В ванной средство применяется при стирке вещей, для удаления пятен и отбеливания. Правильное использование перекиси Применяется для уборки 3%-я перекись водорода. Открытый флакон сохраняет свойства средства в течение 6 месяцев, закрытый – год. Проверить, работает ли средство, можно легко – достаточно налить его в небольшую миску. Если жидкость зашипит – то средство готово к работе, если нет – то пора покупать новое. Что можно очистить с помощью пероксида водорода Столешницы, приборы. Бытовая техника На бутылку со средством наденьте распылительную насадку. Перекись обычно продается в темных бутылках, так как она обладает высокой светочувствительностью. Желательно хранить ее в оригинальном флаконе.

Нанесите спрей на необходимую область.

Оставьте для воздействия на 5-10 минут.

Протрите поверхность сухой салфеткой из микрофибры. Можно приготовить раствор перекиси, смешав ее с водой в равных частях. А если хотите, чтобы от обрабатываемых вещей исходил приятный аромат – добавьте в спрей немного эфирного масла. Губка для посуды Ее можно просто оставить на ночь в составе из перекиси и воды в одинаковом соотношении. За ночь бактерии нейтрализуются, и губкой снова можно будет безопасно пользоваться. Мойка и засохшая грязь на столе Сбрызните средством на столешницу или мойку.

Посыпьте сверху порошком соды.

Слегка потрите загрязнение мягкой салфеткой или губкой, пока пятно не исчезнет. Хорошо промойте.

Для дезинфекции раковины можно распылять раз в неделю на ее поверхность смесь перекиси с водой и оставлять на 10 минут для воздействия. Так можно не только избавиться от бактерий, но и сохранять поверхность в идеально чистом виде. Разделочные доски, посуда и кухонная утварь На разделочную доску (деревянную тоже можно обрабатывать) нанесите средство при помощи пульверизатора. Оставьте на 10 минут и смойте. Просушите естественным путем или при помощи салфетки.

Посуду сбрызните спреем из перекиси и воды, далее посыпьте содой на прилипшую грязь. Потрите губкой и прополоскайте. Посудомоечная машина Часто в посудомойке может появиться неприятный запах. Чтобы его нейтрализовать, можно использовать простой лайфхак – налить перекись в миску, поставить ее на верхнюю полку прибора и запустить цикл с самой высокой температурой. Так можно избавиться от запаха и продезинфицировать посудомоечную машину. Подобным образом можно удалять запах и в стиральной машине, дезинфицировать ее. Полы и мусорные баки Разведите перекись с водой в соотношении 1:1.

Помойте раствором полы, используйте тряпку из микрофибры.

Тем же раствором можно продезинфицировать мусорные ведра, избавив их от неприятного запаха и грязи. Фрукты и овощи Некоторые советуют мыть их с помощью раствора перекиси в воде. В тазик налить воды и добавить в нее немного перекиси. Так можно избавиться от бактерий на поверхности фруктов и овощей, к тому же эта манипуляция продлевает срок годности продуктов. Плесень Если поражения небольшие, то справиться вполне можно при помощи пероксида водорода – распылить его на необходимую область и удалить частички грибка спустя полчаса бумажной салфеткой. Помните об отбеливающих свойствах перекиси – будьте осторожны с темными поверхностями. Приставшие жирные следы на посуде Приготовьте пасту из соды и пероксида – и оставьте ее на ночь на местах пригоревшего жира. Утром остается только аккуратно снять остатки загрязнений – и посуда снова чистая. Так же можно поступать и с копотью на сковородках и внутренней поверхности дверцы духовки. В этом случае можно оставлять средство для воздействия на несколько часов. Ручки дверей, шкафов и т. д. Эти места обычно всегда нуждаются в дезинфекции, потому что к ним часто прикасаются. Чтобы удалить микробы, достаточно просто сбрызнуть на поверхность немного перекиси, а через несколько секунд протереть чистой салфеткой. Стекла окон и зеркал Чтобы не было разводов на стекле, а оно идеально блестело – распылите на стекло перекись водорода, а затем протрите его мягкой безворсовой тканью. Зубная щетка Да, и ее можно успешно избавлять от микробов, просто поместив в ёмкость с налитой перекисью водорода. Оставить щетку там на 5 минут, затем вынуть и хорошо промыть чистой водой. Затирка между плитками Вернуть затирке прежнюю белизну возможно при использовании пероксида – изготовьте пасту из него и соды. Вотрите состав в затирку и оставьте на полчаса. Далее пройдитесь по швам щеткой – и увидите прекрасный результат. Унитаз От неприятного запаха, минеральных отложений и пятен легко избавит все та же перекись. Не обязательно использовать едкую химию – достаточно воздействовать вышеупомянутым средством. Нанесите перекись водорода на поверхность, через 10 минут почистите и помойте. Матрас Защититься от пылевых клещей тоже можно при помощи спрея из перекиси. Приготовьте разбавленный раствор ее с водой и распылите на всю поверхность матраса. Просушите и снова застилайте простынями. Холодильник Тут часто можно почувствовать неприятный запах от несвежих продуктов, которые могли заваляться. Но это не беда – продукты можно выбросить, а от запаха избавиться, протерев стенки и полки холодильника салфеткой, смоченной в перекиси водорода. Кухонные полотенца Их можно замочить в тазике с водой и перекисью (добавить 100 мл перекиси). Время воздействия – примерно 30 минут. Далее постирайте полотенца привычным способом – и от неприятного запаха и пятен не останется никаких следов. Области применения пероксида водорода очень обширны, и это все потому, что она является экологичным и эффективным дезинфицирующим средством, успешно справляющимся с бактериями и микробами, спорами грибка и плесени, дрожжами и т.д. То, что данное средство не является едким химикатом, добавляет ему привлекательности. В деле уборки дома всегда есть над чем работать. Кто-то выбирает магазинные составы, кто-то – растворы собственного приготовления. Все зависит от ваших предпочтений, приоритетов и наличия свободного времени на уборку. Когда ситуация складывается так, что дом надо привести в порядок срочно, а возможности для этого нет – выручит клининговая компания. Например, можно обратиться в агентство Колибри-Клининг, где точно знают, как очистить квартиру в короткие сроки и максимально качественно. Обратившись в Колибри, вы избавитесь от трудоемкой работы в виде полноценной уборки в квартире, особенно это актуально перед праздниками или приездом гостей, когда надо все сделать быстро, а времени, как правило, не хватает. Зачем подвергать себя лишнему стрессу, когда можно обратиться к профессионалам? Колибри-Клининг сформируют бригаду, которая приедет на объект в строго оговоренные сроки и сразу же приступит к работе. В своем деле персонал использует высокотехнологичное оборудование и безопасные чистящие средства, так как в приоритете у Колибри – только проверенные и качественные материалы и техника. Вы останетесь довольны чистотой вашей квартиры после Колибри-Клининг и захотите обратиться сюда еще не раз. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

