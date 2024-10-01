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Как перекись водорода помогает при уборке дома

01 октября 2024, 15:08Статьи

Кто не знает перекись водорода? Она обычно всегда присутствует в аптечке как дезинфицирующее средство, как первая помощь при разного рода повреждениях кожи. Однако ей есть и другие применения, о которых вы, возможно и не догадывались – как очищающее и дезинфицирующее средство на кухне и в ванной. Об этом – в сегодняшней статье.

Порой подручных средств хватает для того, чтобы содержать свой дом в образцовой чистоте, но если вы не обладаете достаточными знаниями о способах очистки тех или иных поверхностей в квартире, а порядка и чистоты хочется – то эту проблему можно успешно решить, обратившись в профессиональную службу клининга. Услуги уборки уже давно перестали быть чем-то особенным и привилегированным – сегодня такой сервис могут позволить себе многие, так как все больше занятых людей делегируют уборку своего дома опытным специалистам. Можно спокойно заказать уборку или химчистку в Москве, СПб.

Ну а если вы готовы посвятить время самостоятельному наведению чистоты и порядка – то узнайте, как в этом может вам помочь перекись водорода.

Почему перекись эффективна в борьбе с микробами и грязью?

Пероксид водорода является природным антисептиком, поэтому его можно применять при уничтожении бактерий и грязи. Также он работает как окислитель, тем самым помогая избавиться от трудновыводимых пятен.

Средство экологически чистое, а это значит, что оно максимально безопасно и под воздействием солнечных лучей распадается на обычную воду.

Перекись водорода можно использовать на кухне для:

  • Протирания всех видов столешниц, дверных ручек и шкафов, сенсорных экранов, других поверхностей;

  • Оттирания варочных панелей;

  • Мойки холодильников, посудомоечных машин, посуды, разделочных досок;

  • мытья полов и мусорных баков.

В ванной средство применяется при стирке вещей, для удаления пятен и отбеливания.

Правильное использование перекиси

Применяется для уборки 3%-я перекись водорода. Открытый флакон сохраняет свойства средства в течение 6 месяцев, закрытый – год. Проверить, работает ли средство, можно легко – достаточно налить его в небольшую миску. Если жидкость зашипит – то средство готово к работе, если нет – то пора покупать новое.

Что можно очистить с помощью пероксида водорода

Столешницы, приборы. Бытовая техника

  • На бутылку со средством наденьте распылительную насадку. Перекись обычно продается в темных бутылках, так как она обладает высокой светочувствительностью. Желательно хранить ее в оригинальном флаконе.

  • Нанесите спрей на необходимую область.

  • Оставьте для воздействия на 5-10 минут.

  • Протрите поверхность сухой салфеткой из микрофибры.

Можно приготовить раствор перекиси, смешав ее с водой в равных частях. А если хотите, чтобы от обрабатываемых вещей исходил приятный аромат – добавьте в спрей немного эфирного масла.

Губка для посуды

Ее можно просто оставить на ночь в составе из перекиси и воды в одинаковом соотношении. За ночь бактерии нейтрализуются, и губкой снова можно будет безопасно пользоваться.

Мойка и засохшая грязь на столе

  • Сбрызните средством на столешницу или мойку.

  • Посыпьте сверху порошком соды.

  • Слегка потрите загрязнение мягкой салфеткой или губкой, пока пятно не исчезнет. Хорошо промойте.

  • Для дезинфекции раковины можно распылять раз в неделю на ее поверхность смесь перекиси с водой и оставлять на 10 минут для воздействия. Так можно не только избавиться от бактерий, но и сохранять поверхность в идеально чистом виде.

Разделочные доски, посуда и кухонная утварь

  • На разделочную доску (деревянную тоже можно обрабатывать) нанесите средство при помощи пульверизатора. Оставьте на 10 минут и смойте. Просушите естественным путем или при помощи салфетки.

  • Посуду сбрызните спреем из перекиси и воды, далее посыпьте содой на прилипшую грязь. Потрите губкой и прополоскайте.

Посудомоечная машина

Часто в посудомойке может появиться неприятный запах. Чтобы его нейтрализовать, можно использовать простой лайфхак – налить перекись в миску, поставить ее на верхнюю полку прибора и запустить цикл с самой высокой температурой. Так можно избавиться от запаха и продезинфицировать посудомоечную машину.

Подобным образом можно удалять запах и в стиральной машине, дезинфицировать ее.

Полы и мусорные баки

  • Разведите перекись с водой в соотношении 1:1.

  • Помойте раствором полы, используйте тряпку из микрофибры.

  • Тем же раствором можно продезинфицировать мусорные ведра, избавив их от неприятного запаха и грязи.

Фрукты и овощи

Некоторые советуют мыть их с помощью раствора перекиси в воде. В тазик налить воды и добавить в нее немного перекиси. Так можно избавиться от бактерий на поверхности фруктов и овощей, к тому же эта манипуляция продлевает срок годности продуктов.

Плесень

Если поражения небольшие, то справиться вполне можно при помощи пероксида водорода – распылить его на необходимую область и удалить частички грибка спустя полчаса бумажной салфеткой. Помните об отбеливающих свойствах перекиси – будьте осторожны с темными поверхностями.

Приставшие жирные следы на посуде

Приготовьте пасту из соды и пероксида – и оставьте ее на ночь на местах пригоревшего жира. Утром остается только аккуратно снять остатки загрязнений – и посуда снова чистая. Так же можно поступать и с копотью на сковородках и внутренней поверхности дверцы духовки. В этом случае можно оставлять средство для воздействия на несколько часов.

Ручки дверей, шкафов и т. д.

Эти места обычно всегда нуждаются в дезинфекции, потому что к ним часто прикасаются. Чтобы удалить микробы, достаточно просто сбрызнуть на поверхность немного перекиси, а через несколько секунд протереть чистой салфеткой.

Стекла окон и зеркал

Чтобы не было разводов на стекле, а оно идеально блестело – распылите на стекло перекись водорода, а затем протрите его мягкой безворсовой тканью.

Зубная щетка

Да, и ее можно успешно избавлять от микробов, просто поместив в ёмкость с налитой перекисью водорода. Оставить щетку там на 5 минут, затем вынуть и хорошо промыть чистой водой.

Затирка между плитками

Вернуть затирке прежнюю белизну возможно при использовании пероксида – изготовьте пасту из него и соды. Вотрите состав в затирку и оставьте на полчаса. Далее пройдитесь по швам щеткой – и увидите прекрасный результат.

Унитаз

От неприятного запаха, минеральных отложений и пятен легко избавит все та же перекись. Не обязательно использовать едкую химию – достаточно воздействовать вышеупомянутым средством. Нанесите перекись водорода на поверхность, через 10 минут почистите и помойте.

Матрас

Защититься от пылевых клещей тоже можно при помощи спрея из перекиси. Приготовьте разбавленный раствор ее с водой и распылите на всю поверхность матраса. Просушите и снова застилайте простынями.

Холодильник

Тут часто можно почувствовать неприятный запах от несвежих продуктов, которые могли заваляться. Но это не беда – продукты можно выбросить, а от запаха избавиться, протерев стенки и полки холодильника салфеткой, смоченной в перекиси водорода.

Кухонные полотенца

Их можно замочить в тазике с водой и перекисью (добавить 100 мл перекиси). Время воздействия – примерно 30 минут. Далее постирайте полотенца привычным способом – и от неприятного запаха и пятен не останется никаких следов.

Области применения пероксида водорода очень обширны, и это все потому, что она является экологичным и эффективным дезинфицирующим средством, успешно справляющимся с бактериями и микробами, спорами грибка и плесени, дрожжами и т.д. То, что данное средство не является едким химикатом, добавляет ему привлекательности.

В деле уборки дома всегда есть над чем работать. Кто-то выбирает магазинные составы, кто-то – растворы собственного приготовления. Все зависит от ваших предпочтений, приоритетов и наличия свободного времени на уборку. Когда ситуация складывается так, что дом надо привести в порядок срочно, а возможности для этого нет – выручит клининговая компания. Например, можно обратиться в агентство Колибри-Клининг, где точно знают, как очистить квартиру в короткие сроки и максимально качественно.

Обратившись в Колибри, вы избавитесь от трудоемкой работы в виде полноценной уборки в квартире, особенно это актуально перед праздниками или приездом гостей, когда надо все сделать быстро, а времени, как правило, не хватает. Зачем подвергать себя лишнему стрессу, когда можно обратиться к профессионалам? Колибри-Клининг сформируют бригаду, которая приедет на объект в строго оговоренные сроки и сразу же приступит к работе. В своем деле персонал использует высокотехнологичное оборудование и безопасные чистящие средства, так как в приоритете у Колибри – только проверенные и качественные материалы и техника. Вы останетесь довольны чистотой вашей квартиры после Колибри-Клининг и захотите обратиться сюда еще не раз.

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