Как получить вид на жительство (ВНЖ) в Великобритании: Пошаговое руководство



Вид на жительство в Великобритании (Indefinite Leave to Remain или ILR) открывает множество возможностей для тех, кто хочет жить, работать или учиться в этой стране на постоянной основе. Обладатели ВНЖ получают право на неограниченное пребывание, доступ к государственным услугам и могут в дальнейшем подать заявление на британское гражданство. В этой статье рассмотрим основные способы как получить ВНЖ в Великобритании, требования к кандидатам и этапы подачи заявки. 1. Что такое ВНЖ (Indefinite Leave to Remain)? ВНЖ в Великобритании, или Indefinite Leave to Remain (ILR), – это статус, позволяющий иностранцам жить в стране без временных ограничений и пользоваться большинством прав, которые есть у граждан. Он также известен как "постоянный вид на жительство" и является необходимым шагом на пути к британскому гражданству. 2. Основные способы получения ВНЖ в Великобритании Существует несколько способов получения ВНЖ в Великобритании в зависимости от вашего статуса и целей пребывания в стране. Рассмотрим основные категории: 2.1. ВНЖ на основании работы Для тех, кто уже имеет рабочую визу в Великобритании, существует возможность получить ВНЖ после определенного периода проживания в стране: Рабочая виза Skilled Worker (бывшая Tier 2). Эта категория предназначена для высококвалифицированных специалистов, приглашенных на работу британскими работодателями. Обычно, чтобы подать на ВНЖ, необходимо проработать в стране по визе Skilled Worker не менее 5 лет. Виза для представителей бизнеса (Sole Representative Visa). Менеджеры или владельцы зарубежных компаний, открывающие представительство в Великобритании, могут через 5 лет проживания на этой визе подать заявление на ВНЖ. 2.2. ВНЖ на основании семейных связей Великобритания предоставляет возможность получения ВНЖ тем, кто имеет близкие родственные связи с гражданами страны или лицами, которые уже получили ВНЖ: Брак с гражданином Великобритании или обладателем ВНЖ. Если вы состоите в браке с британским гражданином или лицом с ВНЖ, то через 5 лет проживания в статусе визы "Spouse Visa" можно подать заявление на ВНЖ. Воссоединение с семьей. Дети или зависимые родственники лиц, уже имеющих ВНЖ в Великобритании, также могут претендовать на получение ВНЖ. 2.3. ВНЖ на основании учебы Хотя учеба сама по себе не является прямым путем к получению ВНЖ, она может стать промежуточным этапом: После окончания учебы в Великобритании выпускники могут получить визу Graduate Route, которая позволяет работать в стране в течение 2 лет. По ее окончании можно перейти на рабочую визу Skilled Worker, а затем, спустя 5 лет, подать заявление на ВНЖ. 2.4. Инвестиции и бизнес Великобритания заинтересована в привлечении инвестиций, и поэтому предлагает несколько визовых категорий для состоятельных иностранцев: Investor Visa (Tier 1). Данная виза предназначена для инвесторов, которые могут вложить не менее £2 миллионов в британскую экономику. После 2, 3 или 5 лет (в зависимости от суммы инвестиций) можно подать заявление на ВНЖ. Innovator Visa. Эта категория подходит для предпринимателей, которые планируют открыть или развивать инновационный бизнес в Великобритании. Спустя 3 года на этой визе можно подать на ВНЖ, если бизнес достиг определенных показателей. 3. Требования для получения ВНЖ Чтобы получить ВНЖ в Великобритании, необходимо соответствовать определенным критериям: Минимальный срок проживания. Большинство категорий виз требуют проживания в Великобритании в течение 5 лет перед подачей на ВНЖ. Важно не превышать допустимое количество дней вне страны (обычно не более 180 дней в год). Уровень английского языка. Нужно подтвердить знание английского языка, пройдя экзамен, например, IELTS. В некоторых случаях это требование может быть исключено, если кандидат уже имеет диплом британского вуза. Знание жизни в Великобритании. Для получения ВНЖ необходимо пройти тест "Life in the UK", который проверяет знание британской культуры, истории и повседневной жизни. Отсутствие судимостей и проблем с иммиграционными законами. Кандидат должен иметь положительный иммиграционный статус без нарушений визовых условий. 4. Процесс подачи заявки на ВНЖ Подача заявления на ВНЖ требует внимательной подготовки, сбора документов и соблюдения всех формальностей: Сбор документов. Необходимо предоставить паспорт, подтверждение доходов, доказательства проживания в Великобритании, результаты тестов на знание языка и "Life in the UK", а также любые дополнительные документы в зависимости от визовой категории. Подача заявки онлайн. Заявление на ВНЖ подается через официальный сайт иммиграционной службы Великобритании (UK Visas and Immigration). Здесь же оплачивается визовый сбор и дополнительный сбор за пользование медицинскими услугами (Immigration Health Surcharge). Посещение биометрического центра. После подачи заявки требуется записаться на сдачу биометрических данных (отпечатков пальцев и фотографии) в ближайшем центре. Ожидание решения. Обычно процесс рассмотрения заявки на ВНЖ занимает до 6 месяцев. В случае положительного решения, кандидат получает Biometric Residence Permit (BRP), который подтверждает его статус. 5. Важные аспекты после получения ВНЖ Обладатель ВНЖ в Великобритании должен учитывать несколько важных аспектов для сохранения своего статуса: Сохранение статуса при выезде из страны. Хотя ВНЖ позволяет неограниченно покидать Великобританию, при длительном отсутствии (более 2 лет) можно утратить статус. Путь к гражданству. После получения ВНЖ и проживания в Великобритании в течение года (если общее время проживания составляет 6 лет), можно подать заявление на получение британского гражданства. Заключение Получение вида на жительство в Великобритании – сложный и длительный процесс, требующий внимательности и подготовки. Однако при соблюдении всех требований и грамотном планировании это возможно для тех, кто хочет построить свою жизнь в Великобритании. Независимо от того, планируете ли вы работать, учиться, инвестировать или объединиться с семьей, важно учитывать все требования и возможности для успешного достижения цели