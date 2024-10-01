Как правильно чистить разные виды ковров

Ковры и коврики создают уютную атмосферу в доме. Текстильный декор способен придать особое настроение интерьеру, сделать его теплее и функциональнее. Практически ни одна квартира не обходится без хотя бы одного коврика на полу.

Для многих интерьер кажется незаконченным, если нет решающего штриха – ковра – даже небольшого, но уже придающего комнате завершенный вид. Однако за любыми предметами в доме необходим уход, а если речь идет о ковровом покрытии, то этот уход должен быть особенно тщательным, ведь ворс собирает на себя много пыли и мусора, и за красоту интерьера приходится расплачиваться частой уборкой.

Как ухаживать за ковром – зависит от того, из какого материала он изготовлен. Если это натуральное волокно, то уход должен быть деликатным, возможно придется прибегнуть к услугам химчистки время от времени. За синтетическими коврами ухаживать проще. В любом случае, если вы рассматриваете вариант профессионального клининга, то это несложно осуществить – существуют множество специализированных агентств. Стоит отметить, что можно заказать клининг ванной комнаты, кухни, прихожей или любой другой комнаты.

Самое главное правило в уходе за любым ковром – периодическая уборка. Обязательно раз в неделю проводить чистку пылесосом, чтобы убрать текущий мусор и пыль, шерсть домашних животных, следы недавно появившихся загрязнений. Их лучше убирать сразу, по мере появления, чтобы не оставалось в дальнейшем пятен. Для удаления шерсти удобно использовать щетки для ковра. А чтобы равномерно распределять износ, можно чередовать два ковра, например, раз в полгода менять один на другой.

Полезно во время уборки переворачивать коврик нижней частью вверх и пылесосить с обеих сторон. Также в зависимости от веса и материала вашего ковра, его можно выносить на улицу для проветривания и выбивания пыли.

Ковры из шерсти

Это популярный и износостойкий материал для изготовления ковров, к тому же он натуральный и теплый. В уходе за ним не надо ничего особенного – достаточно пропылесосить от явного мусора и пыли, затем приготовить простой раствор для чистки: возьмите шампунь для ковров (он должен подходить для шерсти) и разведите его в ведре с холодной водой. Воспользуйтесь специальной щеткой, чтобы очистить ворс от забившегося вглубь ворса мусора и пыли, смочив ее в растворе. Водите щеткой по ковру, совершая круговые движения и вычищая тем самым ворс.

Далее коврик необходимо коврик необходимо промыть от чистящего средства, можно это сделать губкой и чистой водой или, если изделие небольшого размера, то с помощью душевой лейки. Большее количество влаги удалите при помощи ракеля или специального пылесоса для влажной и сухой уборки. После чего надо ковер высушить – можно вынести на открытый воздух или поставить рядом несколько вентиляторов, чтобы ускорить процесс. Через несколько часов коврик надо перевернуть, чтобы равномерно просушить.

Синтетические ковры

С такими изделиями все проще, они более долговечны и неприхотливы в уходе. Такие ковры прочны, некоторые можно использовать даже не улице. Чистка их такая же, как и шерстяных ковриков, но только воду лучше сделать теплой, а холодной. Возможно и применение самодельных чистящих растворов на основе уксуса или геля для мытья посуды.

Джутовые коврики и ковры из сизаля

Часто в современных интерьерах можно встретить коврики из натуральных материалов, таких как джут, сизаль, трава. Они выглядят эффектно, но легко могут быть повреждены влагой. Такие изделия обычно достаточно крупного плетения, поэтому грязь и пыль удалить с них не составляет труда. Но если хотите глубокой очистки, то выбирайте способ с применением сухого шампуня. Насыпьте средство на ковер, оставьте на несколько часов для впитывания и воздействия. Далее пройдитесь по коврику пылесосом.

Глубокая чистка ковров

Для этой цели расстелите брезент или полиэтиленовую пленку, сверху положите ковер. Если есть возможность – вынесите изделие на свежий воздух. В основном для очищения ковров применяют щетки и специализированные шампуни или самостоятельно изготовленные растворы на основе средства для мытья посуды. Это зависит от материала изготовления вашего коврика.

Синтетические материалы прочные, их можно чистить более сильными средствами, используя теплую воду. А вот ковры из шерсти требуют более деликатного подхода, вода для разведения раствора должна быть холодной во избежание изменения цвета ворса и его деформации.

В любом случае периодическая уборка каждую неделю поможет сохранить ваше изделие в надлежащем виде, а профессиональная чистка раз в год даст возможность ковру служить как можно дольше.

Совет: перед тем, как приступить к чистке ковра, переверните его и найдите этикетку. Там обычно содержится информация по правильному уходу за изделием. К тому же обязательно проверяйте ваше чистящее средство на незаметном участке полотна, чтобы гарантированно не испортить вещь.

Выведение пятен с коврового покрытия

Если вдруг какая-либо жидкость пролилась непосредственно на коврик – надо действовать как можно скорее. Первым делом промокните пятно сухой салфеткой, чтобы убрать как можно больше влаги с ворса. Далее действия могут быть разные – в зависимости от того, что именно вы пролили на ковер.

В основном пятна на ковре оставляют такие продукты, как кофе, сок, вино, кетчуп и т.д. Также могут появиться следы от мочи или другие загрязнения биологической природы – человеческие и домашних животных. Это следует побыстрее убрать: возьмите 1/4 чайной ложки белого уксуса, 1 чайную ложку геля для мытья посуды и разведите эти ингредиенты в 1 литре теплой воды. Наденьте перчатки и при помощи губки нанесите приготовленное средство на загрязнение, слегка потрите, далее прополощите чистой водой. Уберите остатки влаги сухим бумажным полотенцем. Дайте изделию полностью просохнуть. Процедуру можно повторить при необходимости.

Полезные рекомендации

Всегда читайте этикетку на самом ковре, а также на бутылочке со средством, которое вы собираетесь применять для чистки. Может оказаться, что оно несовместимо с вашим изделием. Знайте, из какого материала изготовлен ваш коврик, чтобы подобрать подходящее средство для его очистки. Тестируйте раствор на небольшом участке полотна ковра, прежде чем приступить к работе. Избегайте агрессивных средств для чистки – они могут испортить ворс. Используйте в уходе за ковровым покрытием средство для мытья посуды. Зачастую оно подходит для этих целей. Только убедитесь, что температура воды подходит для вашего ковра. Всегда разводите гель для посуды в воде подходящей температуры. Если у вас деликатное напольной покрытие, например, из натурального дерева, то чистку ковра лучше производить на брезенте. Или же сухим способом. Если есть возможность, то можно вынести ковер на улицу и там почистить. Если ковер небольшой, то сделать это можно в ванне.

Ухаживать за ковровым покрытием необходимо всегда – еженедельно сухим способом и каждый год, подвергая более глубокой очистке. Конечно, вы можете и чаще проводить влажную уборку ковра, если есть такая необходимость. А вот реже – уже чревато последствиями, ведь в этом случае ковер быстро износится и потеряет вид. Если хотите как можно дольше сохранять красоту и шелковистость ворса, тем более, если ваш ковер из натуральных материалов, доверьте это дело профессионалам. Сервис Клианон проведет тщательную и щадящую чистку любого коврового покрытия с соблюдением всех рекомендаций по уходу за данным типом изделия и материалом изготовления ворса.

В распоряжении персонала различные чистящие средства высокого качества, при этом безопасные и оказывающие мягкое воздействие на изделие. Команда специалистов приведет ваш коврик в порядок за минимальное время с гарантией качества – вымоет, очистит, вернет ворсу первоначальную мягкость, придает приятный аромат. Вам останется только наслаждаться видом и текстурой вашего ковра, который станет опять как новый.