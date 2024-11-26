Как правильно выдавать карманные деньги детям

Регулярная выдача ребенку карманных средств – эффективный способ обучения основам финансовой грамотности. Это помогает ему учиться управлять личными финансами, планировать расходы и копить деньги. Дети, которые с малого возраста учатся обращаться с деньгами, в будущем смогут более грамотно подходить к финансовым вопросам. В том числе, что касается получения средств в кредитно-финансовых организациях: будь то неизвестные МФО, которые привлекают подозрительно низкими ставками, или известные банки, которые предпочитают умалчивать о "подводных камнях" своих продуктов.
Давайте рассмотрим, как же правильно организовать выдачу карманных денег детям для максимальной пользы.
Со скольки лет выдавать деньги
Рекомендуется начинать с младшего школьного возраста – 7-9 лет. Но если ребенок уже умеет считать и самостоятельно совершает покупки в 5-6 лет, можно начать и раньше.
Что нужно сделать до начала выдачи карманных денег
Перед началом выдачи карманных денег, важно объяснить ребенку азы финансовой грамотности: рассказать про назначение денег и правила обращения с ними. Обсудите следующие темы:
- Разумные траты. Объясните, как важно покупать действительно нужные вещи. Приведите пример покупки некачественных игрушек, которые быстро ломаются.
- Накопления. Расскажите о возможности откладывать часть денег на желаемые покупки. Приведите пример, как можно накопить на покупку дорогой и классной игрушки, если правильно распределять деньги.
- Инвестиции. Объясните, как вложения в полезные вещи могут принести доход в будущем. Например, покупка экшн-камеры для создания видеороликов.
Регулярно напоминайте ребенку об основах финансовой грамотности. Используйте дополнительные материалы: детские книги о финансах, тематические интернет-ресурсы для детей, экономические игры-симуляторы, курсы по финансовой грамотности в детских центрах и образовательных учреждениях.
Сколько выдавать денег, каким образом и как часто
Установите четкие правила при выдаче карманных денег ребенку и строго придерживайтесь их:
- Периодичность. Можно давать деньги еженедельно или ежемесячно. Пример: первое число каждого месяца.
- Сумма. Зависит от финансовых возможностей семьи, возраста ребенка и поставленных задач. Пример: 500 рублей в месяц для детей 8-9 лет, 300 рублей для 5-летних.
- Способ выдачи. С 7-8 лет можно использовать детскую банковскую карту, привязанную к счету родителей. С 14 лет ребенок может оформить собственную карту. Обучите дочку или сына пользованию банковским приложением и расскажите о дополнительных возможностях (кешбэк, проценты на остаток).
Обязательно объясните ребенку правила финансовой безопасности, которые используете сами: не разглашать пароль и данные карты, не сообщать о наличии денег посторонним, внимательно проверять сдачу в магазинах, хранить сбережения в недоступном для посторонних людей месте.
Подведем итоги
Регулярно обсуждайте с ребенком его траты. При использовании банковского приложения можно отслеживать покупки и корректно обсуждать расходы. К примеру, если ребенок потратил все деньги на сладости, необходимо объяснить ему, почему это нерационально.
Раннее обучение обращению с личными финансами поможет ребенку развить навыки финансового планирования, что положительно скажется на его будущем. Важно поддерживать и направлять ребенка в этом процессе, используя ненавязчивый подход.