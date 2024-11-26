Как правильно выдавать карманные деньги детям

Регулярная выдача ребенку карманных средств – эффективный способ обучения основам финансовой грамотности. Это помогает ему учиться управлять личными финансами, планировать расходы и копить деньги. Дети, которые с малого возраста учатся обращаться с деньгами, в будущем смогут более грамотно подходить к финансовым вопросам. В том числе, что касается получения средств в кредитно-финансовых организациях: будь то неизвестные МФО, которые привлекают подозрительно низкими ставками, или известные банки, которые предпочитают умалчивать о "подводных камнях" своих продуктов.

Давайте рассмотрим, как же правильно организовать выдачу карманных денег детям для максимальной пользы.

Со скольки лет выдавать деньги

Рекомендуется начинать с младшего школьного возраста – 7-9 лет. Но если ребенок уже умеет считать и самостоятельно совершает покупки в 5-6 лет, можно начать и раньше.

Что нужно сделать до начала выдачи карманных денег

Перед началом выдачи карманных денег, важно объяснить ребенку азы финансовой грамотности: рассказать про назначение денег и правила обращения с ними. Обсудите следующие темы:

Разумные траты. Объясните, как важно покупать действительно нужные вещи. Приведите пример покупки некачественных игрушек, которые быстро ломаются.

Объясните, как важно покупать действительно нужные вещи. Приведите пример покупки некачественных игрушек, которые быстро ломаются. Накопления. Расскажите о возможности откладывать часть денег на желаемые покупки. Приведите пример, как можно накопить на покупку дорогой и классной игрушки, если правильно распределять деньги.

Расскажите о возможности откладывать часть денег на желаемые покупки. Приведите пример, как можно накопить на покупку дорогой и классной игрушки, если правильно распределять деньги. Инвестиции. Объясните, как вложения в полезные вещи могут принести доход в будущем. Например, покупка экшн-камеры для создания видеороликов.

Регулярно напоминайте ребенку об основах финансовой грамотности. Используйте дополнительные материалы: детские книги о финансах, тематические интернет-ресурсы для детей, экономические игры-симуляторы, курсы по финансовой грамотности в детских центрах и образовательных учреждениях.

Сколько выдавать денег, каким образом и как часто

Установите четкие правила при выдаче карманных денег ребенку и строго придерживайтесь их:

Периодичность. Можно давать деньги еженедельно или ежемесячно. Пример: первое число каждого месяца.

Можно давать деньги еженедельно или ежемесячно. Пример: первое число каждого месяца. Сумма. Зависит от финансовых возможностей семьи, возраста ребенка и поставленных задач. Пример: 500 рублей в месяц для детей 8-9 лет, 300 рублей для 5-летних.

Зависит от финансовых возможностей семьи, возраста ребенка и поставленных задач. Пример: 500 рублей в месяц для детей 8-9 лет, 300 рублей для 5-летних. Способ выдачи. С 7-8 лет можно использовать детскую банковскую карту, привязанную к счету родителей. С 14 лет ребенок может оформить собственную карту. Обучите дочку или сына пользованию банковским приложением и расскажите о дополнительных возможностях (кешбэк, проценты на остаток).

Обязательно объясните ребенку правила финансовой безопасности, которые используете сами: не разглашать пароль и данные карты, не сообщать о наличии денег посторонним, внимательно проверять сдачу в магазинах, хранить сбережения в недоступном для посторонних людей месте.

Подведем итоги

Регулярно обсуждайте с ребенком его траты. При использовании банковского приложения можно отслеживать покупки и корректно обсуждать расходы. К примеру, если ребенок потратил все деньги на сладости, необходимо объяснить ему, почему это нерационально.

Раннее обучение обращению с личными финансами поможет ребенку развить навыки финансового планирования, что положительно скажется на его будущем. Важно поддерживать и направлять ребенка в этом процессе, используя ненавязчивый подход.