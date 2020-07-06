Как работает ритуальная служба Spb.Ritual.Ru в Санкт-Петербурге

Похороны и необходимость прощаться с любимым родным человеком – случаются в жизни каждого. Кроме утраты скорбящим родным нужно брать на себя все организационные моменты по проведению прощальной церемонии, покупке ритуальной атрибутики, решению юридических вопросов. Придется собирать многочисленные справки, оформлять льготы или пособие, если вы на них претендуете.







На все это нужно время, нервы. Одному человеку сложно охватить такой объем работы. Ситуация ухудшается еще и тем, что горечь утраты не дает нормально мыслить. Так что изначально обращайтесь в хорошее ритуальное агентство.







Чем помогут профессионалы







Что касается ассортимента товаров и услуг, то здесь предложение определяется спросом. В этом городе есть компания, которая не просто предлагает ритуальные услуги, а работает по принципу единого сервиса. Можно выбрать и заказать все необходимое, не выходя из офиса или дома.







В каталоге организации есть самые распространенные и эксклюзивные виды услуг. Бюро серьезно относится к своей репутации, поэтому нанимает на работу исключительно профессионалов. Скорбящим родственникам удастся избежать недовольства водителя катафалка или автобуса из-за заминки в 5 минут, хамства подвыпивших копачей. Качество услуг будет на высшем уровне.







Удаленно можно заказать такие услуги:

Похоронный оркестр

Перезахоронение.

Кремацию.

Услуги носильщиков, копачей, водителя.

Отпевание.

Перевозку тела в морг.

Ритуальный лифт.

Услуги церемониймейстера.

Дезинфекцию помещения.





Пользуются спросом ВИП-погребение, где учитываются любые пожелания родных и волеизъявление усопшего, который подписал прижизненный договор. Но даже оплатив не ВИП-погребение, а обычные похороны, можно рассчитывать на качественный результат. Ритуальный агент будет курировать процесс, чтобы не было накладок.







Стоимость похоронных услуг







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