Как работают обменники криптовалют

Криптовалюты сегодня обмениваются практически так же просто, как обычные деньги. Для этой цели используются криптообменники и криптобиржи. Речь идёт о специализированных платформах, функционирующих офлайн или онлайн. Первый вариант предполагает оформление через сайт с указанием нужной суммы и кошелька, но внесение средств и их получение осуществляется через отделение банка, кассу или терминал. Онлайн-обменники предполагают, что все операции проводятся через сайт, таким образом, к примеру, можно купить крипту за эл qr. Самыми надёжными в этом плане являются p2p-площадки, где пользователи напрямую взаимодействуют друг с другом.

В последнее время также популярными стали боты Telegram, работать с которыми ещё удобнее. Главное, придерживаться определённого алгоритма действий:

Выбрать подходящего бота и пройти подтверждение личности. Пополнить счёт любым способом. Выбрать необходимые валюты для обмена или вывода. Получить реквизиты продавца и завершить операцию.

Чем криптообменники отличаются от криптобирж

Обмен крипты предлагается и в том, и в другом случае. Разница заключается лишь в том, что на сайтах криптобирж больший упор делается на спекулятивный заработок. Обороты подобных площадок довольно внушительны, операций предлагается множество, а потому комиссии чаще всего устанавливаются ниже, чем в обменнике.

Все биржи классифицируются на централизованные и децентрализованные. В первом случае у сайта имеется владелец, именно ему пользователи, совершающие обмен и другие операции, доверяют свои ресурсы. Управление децентрализованной биржей осуществляется на основании смарт-контрактов с использованием современных технологий.

Друг от друга два типа криптобирж отличаются конфиденциальностью и ликвидностью. На централизованных важно зарегистрироваться, на децентрализованных этого не требуют. Дополнительно стоит отметить расширенный функционал криптобиж, что позволяет и выводить USDT на киргизскую карту, и сравнивать курсы для покупки или продажи, и совершать любые другие операции.

Те, кто пока не определился с подходящим криптообменником, должны опираться на несколько составляющих одновременно. Платформу обмена криптовалюты подбирают с учётом репутации сайта, обменного курса, времени, затрачиваемого на операции, и качества обратной связи. Слишком низкие комиссии, как и самый высокий курс, должны насторожить. Если перечисленные параметры отличаются от конкурирующих сайтов довольно ощутимо, возможно, существует риск нарваться на мошенников.