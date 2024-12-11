События Крыма: Статьи Как спасти любимый ковер от пятен и вернуть ему первоначальный вид Ковры на полу делают помещение уютнее и симпатичнее, но требуют очень внимательного отношения и бережного ухода. В сложных ситуациях, когда на покрытии появились стойкие пятна, которые не получается вывести, есть смысл обратиться в клининговую компанию. Чистка ковров с вывозом недорого в СПБ – весьма популярный запрос. Но если есть время и желание, можно справиться самостоятельно, изучив основные методы очищения и особенности моющих средств. Общие рекомендации по чистке ковров На коврах собирается не меньше пыли и шерсти, чем на гладком полу, а удалить их гораздо сложнее, так как ворс удерживает волоки и грязь. А если на покрытие что-то пролить, ситуация усложняется. Не всегда получается просто протереть и удалить загрязнения. Есть простые методы, позволяющие добиться отличного результата. Сухая чистка. Самый простой и удобный способ, который нужно проводить регулярно. Пылесосом это сделать проще всего, в этой процедуре ковер нуждается 1-2 раза в неделю. Если в доме есть домашние животные, пылесосить нужно гораздо чаще, хотя бы через день. Начинать надо с обработки изнанки, потом уже проходить по лицевой стороне. Двигайтесь от края к середине, желательно по направлению ворса, а не против. Очищение паром. Эту процедуру тоже нужно проводить регулярно, хотя бы 2-3 раза в год. Ковер при этом трогать не надо, можно очищать прямо на полу. Струя горячего пара быстро дезинфицирует поверхность, убивает грибок, бактерии и клещей. Но после обработки важно качественно просушить поверхность, чтобы не допустить образования плесени. Опасно применять горячий пар для ковров с длинным ворсом, шерстяных, джутовых, сизалевых, меховых. Удаление пятен. Чем быстрее вы приступите к чистке, тем больше шансов все сделать без особых затрат времени и сил. Стойкие пятна очищать сложно, долго и дорого. Сначала быстро удалите жидкость с поверхности, промокнув салфеткой, если частицы твердые – соберите их. По краям определите крахмал, чтобы не позволить пятну растечься. Никогда не втирайте грязь в покрытие. Подручные средства для очищения ковровых покрытий дома Если нужно почистить ковер, а дома нет специальной бытовой химии, это не повод отказаться от процедур. Народные средства всегда есть под рукой и помогают решить большую часть проблем. Раствор мыла Для приготовления необходимо натереть в стружку хозяйственное мыло или воспользоваться средством в жидком формате. Откажитесь от порошковых средств, особенно на темных покрытиях, они оставят разводы. Мыльный раствор лучше применять для удаления пятен, а не для полноценной чистки. Средство разводят в теплой воде, смачивают салфетку и аккуратно наносят на загрязнения. Через 10 минут смывайте состав чистой водой и хорошо просушите. Пищевая сода Идеально подходит для сухой чистки или влажного очищения. Дезинфицирует, удаляет запахи, впитывает грязь. Содой можно убрать засаленные следу или жир. Если нужна сухая чистка, распространите порошок по поверхности и через несколько часов соберите пылесосом. Влажная чистка проводится иначе: в ½ литре воды растворите 10 г соды;

залейте в пульверизатор и нанесите на поверхность;

контролируйте количество жидкости, ее не должно быть слишком много;

через полчаса нужно собрать остатки жидкости полотенцем или тряпкой;

пропылесосьте покрытие. Глицерин Его можно купить в аптеке и применить против пятен от чая, кофе, соусов, шоколада. Сначала соберите остатки загрязнений, потом действуйте следующим образом: нанесите раствор мыла на пятна;

затем обработайте следы глицерином;

через два часа снова проведите обработку мылом;

через четверть часа используйте чистую воду для смыва;

качественно просушите покрытие. Снег В зимнее время можно почистить покрытие снегом, если есть возможность вынести ковер на улицу. Разместите изделие на перекладине, хорошенько выбейте, а потом положите на снег, лицевой стороной вниз. Снова пройдитесь выбивалкой, стряхните снег и высушите ковер. Использование специальных средств Бытовая химия помогает справляться даже со сложными загрязнениями. Главное, выбирать тип средства с учетом особенностей материала и пятен. Шампуни. Обязательно разводят в воде, иначе смыть состав будет очень сложно. Этот вид средств великолепно удаляют грязь и неприятные ароматы. Разведите состав по инструкции, не меняйте пропорции. Взбейте раствор в густую пену и нанесите ее на всю поверхность ковра. Жидкость наносить нельзя, только пену. Когда закончится период, указанный на этикетке, проветрите помещение. Пропылесосьте сухой ковер. Готовая пена. Продается в баллонах, ничего разводить не требуется. Идеальное решение для пятна, которое только что образовалось. Для полноценной чистки ковра использовать неэкономно. Концентраты. Их выпускают в разном формате, удобнее всего использовать спрей или гель, но можно приобрести и в формате порошка. Этот вариант отлично подходит для стойких старых пятен. Как справиться с разными загрязнениями Способ чистки зависит от того, какой тип пятна появился на ковре. Моча. Быстро впитывается, поэтому нужно сразу убирать загрязнение с помощью бумажного полотенца или салфеток. Можно насыпать наполнитель для туалета котов, а потом собрать все пылесосом. Затем рекомендуется развести столовый уксус в воде и смочить пятна. После высыхания насыпьте сверху соду и подождите часа 2-3. Затем пропылесосьте всю поверхность. Шерсть и волосы. Если волосы обычно располагаются прямо на поверхности, то шерстинки затаптывают глубоко в ворс. Чтобы этого не происходило, нужно пылесосить через день, периодически можно использовать турбощетку. Вручную собирать шерсть сложнее, для этого понадобится ролик-липучка, специальная щетка или мокрый веник. Кровь. Используйте только холодную воду, чтобы кровь не сворачивалась, этого достаточно, чтобы вывести свежее пятно. Для сухих следов применяйте перекись водорода. Нанесите аптечное средство на пятно, протрите до пены, потом подождите минут 10 и сотрите остатки средства. Как справиться с неприятными запахами Прежде всего поймите, какова причина появления плохих ароматов: новые покрытия могут неприятно пахнуть химией, если через неделю аромат не выветривается, изделие бракованное;

запахи затхлости, сырости удаляют качественной просушкой;

если есть грибок, используйте соду или растворы на фунгицидной основе, либо можно отправить покрытие в химчистку;

въевшийся табачный дым удаляют слабым уксусным раствором, смывать его не нужно;

следы от рвоты можно убрать прохладным раствором мыла, а затем разместить на пятне содовую пасту, после ее высыхания пропылесосить. Какие ковры можно стирать В стиральной машинке можно очищать покрытия их хлопка, синтетики на войлоке или резине. Сначала нужно выбить изделие, пропылесосить и отправить в машинку в специальной сетке. Предварительно изучите инструкцию к изделию, производитель обычно рекомендует определенную температуру для процедур. Категорически запрещено применять кондиционеры и отбеливатели. Не забудьте хорошо просушить изделие на свежем воздухе. Если не справляетесь с химчисткой самостоятельно, обратитесь в специализированную клининговую компанию. Клинеры профессионально удаляют любые пятна и загрязнения. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

