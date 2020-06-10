События Крыма: Статьи Как ухаживать за кухонными мойками?



При выборе материала кухонной мойки нужно учитывать ряд факторов: вес мойки, пустой и наполненной посудой (выдержит ли ваш кухонный гарнитур такую нагрузку?);

эстетичность материала, его сочетаемость со стилем кухни, ее цветовой гаммой;

особенности эксплуатации мойки. Например, если у вас много тяжелой посуды или ваши домочадцы не слишком аккуратны, то вам не подойдет мойка из материалов, на которых легко образуются сколы;

особенности будущего ухода за мойкой. Они зависят в первую очередь от ее материала, а во вторую — от конструкции, формы, глубины, количества чаш. Рассмотрим общие правила ухода за разными материалами, из которых изготавливают кухонные мойки. Уход за мойками из литьевого мрамора Не подходят металлические щетки, абразивные чистящие средства. Нельзя использовать кипяток, щелочно- и кислотосодержащие вещества. Такая мойка не любит ударов и резкого перепада температур. Всегда протирать такую мойку насухо — вот лучший способ сохранить ее привлекательный внешний вид. Для очистки используйте гелевые или кремообразные средства. Подойдёт также гель для посуды. Уход за керамическими мойками Не оставляйте чистку на потом. Из керамической мойки нужно устранять загрязнения сразу, как только они появились. Используйте специальные средства для обработки керамических моек и насухо протирайте поверхности после каждого использования. В зависимости от характера загрязнений и примесей в водопроводной воде, вы можете использовать специальные средства для удаления налета, ржавчины, жира, для предотвращения образования пятен, для дезинфекции. Если под рукой нет специального средства, сгодится обычный уксус. Желтые пятна от кофе и чая можно убрать при помощи лимонного сока. Не подходят для керамики абразивные чистящие средства. Используйте спреи или кремообразные средства, рекомендованные для обработки композитных материалов. Уход за кухонными мойками из тектонайта Вы могли видеть изделия из этого материала на сайте https://franke-partner.com.ua/ru/kukhonnye-moyki, где представлены мойки из разных материалов: гранитные, из нержавеющей стали и из уникального материала разработки Franke-partner — тектонайта. Выполнен на основе полиэстеровых смол и стекловолокна, что делает мойки суперпрочными. Материал стоек к выцветанию, воздействию высоких температур (до 300 градусов). При этом имеет небольшой вес. Сертифицирован по евростандарту EN13310:2003-04. Уход за тектонайтом сводится к протиранию мыльной водой или любым чистящим средством. Материал стоек к бактериям и загрязнениям. Уход за мойками из нержавеющей стали Если это качественная хромоникелевая сталь, то она устойчива к появлению ржавчины и пятен. Мыть их можно любым жидким или абразивным средством. Подойдут и специальные полирующие составы для нержавейки, которые помогут вернуть первозданный блеск мойке. Если в воде содержится железо, то на мойке могут появиться пятна ржавчины. Их легко удалить при помощи чистящего крема. Царапины на таком материале образуются крайне редко. Но если это все-таки произошло, воспользуйтесь специальным средством для обработки царапин и жесткой губкой. Проволочные губки для чистки нержавеющей мойки не подходят.





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