Как выбрать детский веломобиль?

Выбираете подарок для ребенка, и хотите, чтобы он действительно запомнился, вызвал у крохи массу положительных эмоций? Почему бы не сделать малыша счастливым обладателем личного транспортного средства, на котором он сможет самостоятельно рассекать по дорожкам ближайшего парка или устраивать заезды по дачному участку, во дворе загородного дома? Тем более, что в онлайн и офлайн магазинах детских товаров для отдыха и досуга можно найти веломобили для детей на любой вкус и кошелек!

Веломобиль – первый личный транспорт для вашего малыша!

Детский веломобиль – уникальное транспортное средство, ход которого обеспечивается за счет велосипедного педального привода, в то время как внешне его конструкция напоминает уменьшенную копию полноценного автомобиля.

Производители веломобилей предлагают модели, рассчитанные на пользователей от 3-х лет и старше. Во время управления собственным транспортом малыш может в игровой форме освоить правила дорожного движения, знание которых пригодится ему в будущем, развивать навыки внимания, координации движений, с пользой для здоровья проводить время на свежем воздухе. На своем веломобиле ребенок с удовольствием отправится в увлекательное приключение, которое непременно подарит массу ярких эмоций.

Справедливости ради стоит отметить, что большинство подростков также в восторге от веломобилей. Более того, среди взрослых состоявшихся людей есть немало поклонников этого компактного, экологичного, маневренного транспорта.

Выбиваем веломобиль правильно: основные критерии

Покупка веломобиля – ответственный шаг, особенно если речь идет о первом личном транспорте для дошкольника. Чем младше будущий обладатель "суперкара", тем проще должно быть управление и меньше вес веломобиля. В то же время, подросткам старше 12 лет можно смело дарить веломобиль с возможностью выбора скорости, большим набором функций. Если в семье подрастает двое детей, то удачным вариантом станет двухместный веломобиль, на котором можно кататься вдвоем, а управлять по очереди.

При покупке важно учитывать такие критерии:

Вес и габариты. Для малыша в возрасте 3-5 лет лучше купить веломобиль небольших размеров. Во-первых, крохе будет проще управлять таким транспортом. Во-вторых, у родителей не возникнет сложностей с транспортировкой, хранением веломобиля.

Количество скоростей. Первый транспорт для дошкольников не должен ездить слишком быстро, ведь ребенок еще только учится управлять веломобилем. В то же время, модели для подростков могут иметь до 7-ми скоростей.

Механизм регулировки сидений. Дети очень быстро растут, поэтому важно чтобы в веломобиле можно было регулировать положение сидений.

Материал колес. Модели с пластиковыми колесами, как правило, имеют более доступную стоимость. Но такие колеса не долговечны и могут не выдержать столкновения с минимальным препятствием. Пластиковые прорезиненные колеса более надежные и обеспечивают неплохую амортизацию. Но если бюджет покупки позволяет, лучше остановить выбор на веломобиле с резиновыми колесами, обеспечивающими комфорт и надежное сцепление с дорогой во время езды.

Максимальный вес пользователя. Модели для детей и подростков способны выдерживать нагрузки от 20 до 60 килограмм. Но оптимально, если вес ребенка будет на 15-20% меньше максимально допустимой нагрузки. Это позволит существенно продлить срок службы веломобиля.

Дополнительная атрибутика для комфорта и безопасности

Покупая ребенку веломобиль, не обязательно брать модель с максимальным набором опционных компонентов и аксессуаров. Их можно докупать постепенно, и каждый раз ребенок будет получать новый заряд позитивных эмоций.

Что стоит докупить в первую очередь? Если в веломобиле, рассчитанном на возраст 3-5 лет, нет ремней безопасности, то их нужно приобрести дополнительно. Полезным опционным приспособлением в транспорте для самых маленьких станет "родительская ручка". Веломобили – достаточно надежный и устойчивый транспорт. Но аварии все же случаются. Чтобы уменьшить риск травм, помимо ремней безопасности стоит прикупить шлем, который обеспечит защиту головы. Но важно выбрать качественный защитный аксессуар от проверенного производителя. Дешевый китайский шлем не только не поможет избежать травм, но и способен нанести дополнительные увечья.

Покупая веломобиль, стоит обязательно поинтересоваться у продавца наличием сертификатов, подтверждающих качество и безопасность транспортного средства. Обычно производители предоставляют заводскую гарантию на веломобили от 1 года. Если вам предлагают купить детский транспорт недорого, но без каких-либо гарантий, скорее всего качество товара оставляет желать лучшего, и он не стоит вашего внимания.