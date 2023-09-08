Как выбрать наушники для путешествий: рейтинг лучших моделей для комфортного отдыха

Кто из нас не знает, что наушники – это не просто аксессуар, а настоящий спутник в путешествиях, командировках и даже на отдыхе на пляже? Они становятся нашими верными помощниками, когда нужно "отключиться" от окружающего мира, сконцентрироваться или просто насладиться качественным звучанием любимых треков. Агний Грановский с сайта рейтинг-лучшего.рф рассказал, как выбрать наушники, которые будут и качественными, и недорогими, и удобными для тех, кто в дороге или отдыхает под солнцем вдалеке от розетки.

Давайте разберёмся, на что стоит обращать внимание при выборе, и рассмотрим пять интересных беспроводных моделей до 2000 рублей, которые заслуживают вашего внимания.

Основные критерии выбора беспроводных наушников

Прежде чем перейти к конкретным моделям, давайте определим основные критерии, на которые следует обратить внимание:

Качественное звучание. Основная функция наушников – воспроизведение звука, поэтому этот пункт стоит поставить на первое место.

Батарея. Важный параметр, особенно если вы собираетесь проводить много времени вдали от "розетки".

Комфорт и размер. Наушники должны быть удобными и не утомлять при длительном ношении.

Влагозащита. Если вы планируете отдыхать на пляже, убедитесь, что наушники обладают хотя бы минимальной влагозащитой.

Цена. Бюджет – это не последний критерий, который стоит учитывать.

Беспроводные наушники Soundcore – лучшие из бюджетных

Вот несколько причин, почему наушники этой марки считаются одними из лучших в своем ценовом сегменте:

Даже бюджетные модели предлагают чистый, сбалансированный звук с хорошими басами.

Soundcore делает акцент на долгой автономии своих устройств (до 8-12 часов).

Многие модели оснащены удобными кнопками управления, микрофонами и даже режимами активного шумоподавления.

Модели, которые заслуживают вашего внимания

А теперь перейдем от теории к практике и рассмотрим качественные и недорогие наушники, которые можно найти тут по привлекательной цене.

TWS V3 Premium

Модель не уступает всем известным наушникам Air Pods:

Чистый звук с глубокими басами.

Батарея – до 4 часов в режиме воспроизведения. Быстрая зарядка: 1-2 часа.

Эргономичный дизайн, небольшой вес (вместе с кейсом), хорошо сидят в ушах.

Hyundai H-HP100A

Наушники не нужно вставлять в ухо, их надевают наверх.

Отличное качество звука (как в профессиональных "ушах: от 20 Гц до 20000 Гц).

Заряда хватает до 6 часов беспрерывной работы.

Особенно удобные для занятий активным спортом или походов.

Celebrat A19

Между собой наушники связаны проводом, который не даст им потеряться.

Сбалансированный звук, подходящий для разных жанров музыки (чувствительность составляет 95 Дб!).

Батарея: до 8 часов

Очень удобные, идеально подходят для длительных путешествий и занятий спортом.

P9 WIRELESS FSN

Компактными размерами наушники похвастаться не могут. Нет и встроенного микрофона, который есть у всех моделей выше. Но это устройство "преуспевает" в другом.

Объемное звучание (для аудиогурманов).

Батарея: до 10 часов.

Качественные материалы сборки.

Мягкая вкладка внутри наушников обеспечивает комфортное использование продолжительное время.

Кроме того, можно еще рассмотреть несколько качественных бюджетных наушников: Sygi, SUPER SOUND SUPER QUALITY I11, HOCO EW02 Plus, Имрун "Кошачьи ушки", Digma TWS-14, DENN DHB045, RELIABLE EARBUDS A, Cat`sEars SP20A BT, AVEL AVS001HP.

Выбор наушников – это всегда компромисс между качеством, удобством и ценой. Но, как мы видим, есть бюджетные модели беспроводных наушников, которые в "золотой середине". Надеемся, что эта статья поможет вам выбрать именно те устройства, которые сделают ваше путешествие или отдых максимально комфортным.

Источник: https://рейтинг-лучшего.рф/