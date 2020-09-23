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Как выбрать сплит-систему для дома

23 сентября 2020, 09:01Статьи

Решили установить сплит-систему, чтобы летом не изнывать от жары? Очень правильное решение! Осталось только грамотно подобрать надежный вариант. Выбрать кондиционер помогут некоторые советы специалистов относительно параметров, на которые нужно обращать внимание в первую очередь.

Разновидности "сплитов"

Кондиционеры бывают бытовыми, промышленными и полупромышленными. Для дома используют первый вариант, а вот для создания хороших условий в офисе следует отдать предпочтение полупромышленным устройствам. Сплит-система является классическим вариантом кондиционеров, состоящих из внутреннего и внешнего блока. Подобная конструкция позволяет вывести наиболее шумную и габаритную часть на улицу. Блоки соединяются с помощью фреоноводов и кабелей.

В свою очередь внутренняя часть сплит-системы бывает:

  • настенной;

  • канальной;

  • кассетной;

  • колонной;

  • напольно-потолочной.

Отличительные особенности сводятся к конструкции внутреннего блока и имеют свои достоинства и недостатки. Например, канальные и кассетные устанавливаются под потолком, но настенные обойдутся дешевле в покупке и установке.

Отдельная категория – инверторные модели. Они отличаются низким шумом, а также энергоэффективностью. Объясняется это тем, что компрессор агрегата работает на постоянной мощности без классического чередования включения и выключения. Такие сплит-системы эксплуатируют даже при низких температурах на улице (до -20°С).

Ключевые параметры

При выборе кондиционера следует учитывать как основные, так и дополнительные функции.

1. Мощность

Рассчитать необходимую холодопроизводительность можно самостоятельно с помощью специальных калькуляторов. Для получения результата учитывают такие данные, как вид и площадь помещения, высота потолков, наличие электроприборов, окон и дверей.

2. Уровень шума

Современные устройства довольно тихие и их показатели шумности не превышают 25-30 Дб. В отдельных сплитах есть ночной режим, характеризующийся сниженным шумом (19-20 Дб).

3. Фильтрация

Помимо механических в некоторых моделях есть антибактериальные фильтры. Они помогают остановить развитие бактерий и плесени. Дополнительно сплит-система может быть оснащена ионизацией, осушителем, увлажнителем, которые позволят создать комфортные условия для человека.

4. Материал

Корпус наружного блока изготавливают как из пластика, так и металла. Для первого варианта потребуется наличие защитного корпуса во избежание механических повреждений.

5. Наличие нагрева

Современная сплит-система рассчитана не только на охлаждение, но и на нагрев. Его обычно включают, когда в помещении стало прохладно, а центральное отопление еще не подключено. Использовать этот режим можно, если снаружи температура не ниже -5°С.

6. Энергоэкономичность

Оптимально выбирать кондиционеры с классом энергоэффективности "А", "А+", "А++". Приборы, которые позволяют сократить расход электричества до 30%, пользуются большим спросом.

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