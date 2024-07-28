Как закрыть все долги одним кредитом

МФО кажутся быстрым и простым решением финансовых проблем, особенно те, что легко раздают займы без отказа, но они могут обернуться настоящим кошмаром. Просрочка платежа на один день приводит к лавине штрафов и пеней, превращая небольшую сумму в огромный долг.

А если у вас несколько займов? Уследить за датами погашения и выплатить все вовремя становится практически невозможно. Долг растет как снежный ком, вырываясь из-под контроля, а неприятные последствия уже наступают на пятки.

Но не отчаивайтесь! Есть выход. Специальные программы позволяют объединить все микрозаймы в один банковский кредит с гораздо более выгодными условиями. Это поможет вам выбраться из долговой ямы и начать новую финансовую жизнь.

Вырвись из долговой спирали: секреты реструктуризации микрозаймов

Допустили просрочку по займу? Кажется, что выхода нет? Не отчаивайтесь! Есть способы решить эту проблему и избавиться от долгов.

Секрет No1: крупный микрозайм на закрытие мелких

Некоторые МФО предлагают программы, позволяющие оформить один крупный микрозайм, чтобы закрыть сразу все мелкие ссуды. Это может быть выгодно, если у вас несколько небольших долгов, например, до 100 тысяч рублей.

Секрет No2: льготный микрокредит

Если ваши долги меньше 30 тысяч рублей, можно взять один микрокредит на эту сумму, но по льготной ставке. Это поможет уменьшить ежемесячные платежи и постепенно погасить задолженность.

Секрет No3: реструктуризация долга

Не стесняйтесь обращаться напрямую в микрофинансовые организации. Многие из них готовы идти навстречу клиентам и предлагать реструктуризацию долга. Это может включать изменение графика платежей, продление сроков или снижение ежемесячных взносов.

Продление срока займа (пролонгация) – не лучший выход из ситуации с микрозаймами. Переплата по процентам только увеличится. Есть более эффективные способы расплатиться с долгами.

Обратитесь в микрофинансовую организацию и попросите о реструктуризации. Многие крупные МФО идут навстречу клиентам, меняя график платежей и снижая размер ежемесячных взносов. Это позволит постепенно погасить задолженность без лишних переплат.

Если общий долг не превышает 500 тысяч рублей, можно воспользоваться процедурой внесудебного банкротства через МФЦ. Она дешевле и проще, чем стандартное банкротство через суд. Однако учтите, что после внесудебного банкротства в течение 5 лет нельзя будет брать новые кредиты и займы.