Клуб Med Kani: турпакеты на Мальдивы

Мальдивы представляют собой нечто большее, чем романтика. Курорт Club Med Kani предоставляет сервис Олл-Инклюзив, включающий в себя обслуживание родителей с детьми. Семей здесь ждут незабываемые приключения. И это ни какие-то там игровые площадки, а двухкилометровый частный пляж. Малыши будут наслаждаться не привычными играми, а реальными водными видами спорта с удивительным подводным миром Индийского океана. Остров открывает перед отдыхающими неиссякаемые возможности и многочисленные развлечения.

Обращаясь в клуб, отдыхающие смогут воспользоваться выгодными условиями бронирования. А для детей предусмотрены существенные скидки на проживание. До шестилетнего возраста их ждет бесплатное размещение. Малыши в возрастном диапазоне 6-11 лет смогут воспользоваться 50-процентной скидкой. А подростков в возрасте 12-17 лет ждет 20-процентная скидка. Для четырехлетних и более старших отдыхающих детские клубы работают бесплатно. Туристы смогут также пользоваться низким депозитом, от 20 процентов. Каждый клиент клуба сможет воспользоваться фиксированными ценами в рублях. Они не меняются даже при колебании курса валют.

Через веб-сайт клуба забронировать тур в Мальдивскую республику можно быстро и легко. Возможно создание бесплатной брони, время действия которой составляет 96 часов. Курорт желающие смогут поискать по удобным датам, виду активности и направлению. Бронируя выбранное предложение, отдыхающие смогут воспользоваться четырехдневным периодом чтобы принять окончательное решение. Однако это касается пакетов, в которые не входит перелет. Скучать детям от четырех до семнадцатилетнего возраста на курортах Мальдив не придется. Они смогут принимать участие в развивающих играх, творческой и спортивной активности. Такой отдых им запомнится надолго. Для малышей проводятся уроки кулинарии, устраиваются фестивали песочных замков и занятия рисованием. Это лишь малый перечень активностей, которые доступны на мальдивских курортах.

Питание в таких пакетах не предусмотрена. Ужинать, завтракать и обедать детям придется самим. Клуб предлагает пакет под названием Квартал 5§ Манта. Он доступен уже для детей от восьмилетнего возраста. Приобретая такой пакет, ваш семейный отдых станет поистине особенным. Он предусматривает премиальное размещение. К пляжу у отдыхающих будет прямой выход. Кроме этого в пакет входит персонализированный сервис, эксклюзивный бар и другие привилегии. Никаких сложностей с переводом здесь у вас не возникнут. Русскоязычные сотрудники компании помогут в решении любых вопросов. С их помощью вы легко забронируете столик в выбранном ресторане, закажете экскурсию или же запишетесь в СПА. Для этого достаточно обратиться на ресепшн и дождаться русскоговорящего сотрудника.

Клуб предлагает различные виды пакетов. Чтобы забронировать тур, достаточно воспользоваться кнопкой Рассчитать стоимость. Кроме этого компания предлагает выгодную акцию Перелет бесплатно. После бронирования турпакета отдыхающие получат бесплатный перелет. Скидка при этом достигает 30 процентов от общей цены туристического продукта. В сумме это может превысить 77 тыс. руб. Скидка меняется в зависимости от выбранного клиентом дат путешествия и курорта.