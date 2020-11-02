События Крыма: Статьи

Клуб Med Palmiye

Сегодня, 14:55Статьи

CLUB MÉDITERRANÉE переводится на русский, как средиземноморский клуб. Это французский туроператор, работающий по принципу all-inclusive. Здесь любой желающий сможет заказать активный отдых премиум-класса. Особым интересом россиян уже традиционно пользуются турецкие курорты. Среди них необходимо выделить Club Med Palmiye, который представляет собой красивейший курортный комплекс. Находится курорт рядом с Таврскими горами. Состоит он из уютных бунгало, расположенных в сосновой роще. Отсюда отдыхающие смогут наслаждаться неописуемыми пейзажами средиземноморского побережья. А купаться они смогут на прекрасном частном пляже.

Особенно следует отметить развитую инфраструктуру курорта. Здесь есть все, что любят туристы – от теннисных площадок до цирковой трапеции, от водных лыж до сейлинга, СПА от SOTHYS и детские клубы, посещать которые могут малыши и подростки в возрастном диапазоне 4 месяца-17 лет. Если вам нужно больше, достаточно заглянуть в ближайшее экскурсионное бюро французского туроператора. Здесь вам предложат Анталью, Стамбул, шопинг по запутанным узким улочкам с погружением в удивительную историю колоритной страны или же джип-сафари. Безопасность туристов является приоритетом туроператора. Учитывая сложившуюся за последние месяцы эпидемиологическую ситуацию, на всех курортах, где оперирует Клуб, приняты специальные санитарно-гигиенические меры, обеспечивающие безопасность и здоровье каждого гостя.

Среди таких мер необходимо выделить наличие удобной разметку, безопасную дистанцию, а также специальные условия и ограничения в ресторанах. В процессе выбора и заказа блюд отдыхающие надевают индивидуальные медицинские маски. На каждом курорте проводится тщательная дезинфекция и присутствуют медицинские эксперты. Клуб Med Palmiye можно смело назвать самым безопасным курортом в Турции. Здесь приготовлено все необходимое для качественного и комфортного семейного отдыха. Курорт имеет соответствующий сертификат, выданный туристическим ведомством страны, который подтверждает полное соответствие нормам безопасности.

Местные детские клубы можно назвать лучшими. Ассоциация Туроператоров РФ ввело Palmiye в ТОП-25 комплексов с наилучшими детскими клубами. Малышам здешние мини-клубы очень нравятся. Они знакомятся на курорте с ровесниками, приехавшими из различных стран. Кроме этого их обучают новым видам спорта. Одним словом каждый ребенок здесь отлично веселится. Курорт имеет обновленную пляжную зону. А общая протяженность пляжа достигает 800 м. В уютной zen-зоне отдыхающие смогут получить новые изящные шезлонги. Для организации семейного пространства администрация курорта обустроило игровые площадки. На побережье имеется станция пляжных игр и водных спортивных видов. Клиенты смогут также насладиться просторной лаунж-зоной с действующим баром и разнообразными закусками.

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