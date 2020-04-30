Компания АрхиТек

Зоной оперирования подрядчика АрхиТек является Крым. Работает компания без посредников, предлагая услуги своей бригады строителей. Основана она в 2014 г. на базе проектного отдела путем реорганизации ООО CHEKAN, которая оперировала в Крыму под украинской юрисдикцией. Головное представительство компании находится в Ялте. Однако строительные работы подрядчик ведет по всему полуострову. Сотрудники застройщика имеют более чем тринадцатилетний опыт работы в Крыму. За пройденные годы они накопили богатейший опыт в сфере выполнения строительных работ и получения разрешительной документации.

"АрхиТек" – надежный подрядчик! Здесь любой желающий сможет заказать подготовку и дальнейшую реализацию любых инвестиционных проектов. Компания имеет постоянный штат высококвалифицированных кадров, необходимую материально-техническую базу и всех необходимых инструментов для реализации проектов любой сложности. Организация строительства объектов разной категории сложности здесь выполняется качественно и быстро. Кроме этого АрхиТек предлагает выполнение любых подрядных работ определенного цикла. Это могут быть работы по созданию инженерных коммуникаций, отделочные, бетонные, земляные работы.

Сегодня компания занимает одно из ведущих позиций в сфере девелопмента и строительства на всем южном побережье Крымского полуострова. За пройденные годы подрядчику удалось успешно реализовать десятки проектов. Были созданы оригинальные концепции доверенных объектов с учетом пожеланий заказчиков. Специалисты компании имеют опыт работы и в сейсмоопасных регионах. С учетом возможностей инвестора сотрудники АрхиТек подбирают подходящий земельный участок на южном черноморском побережье или же в Ялте. Здесь можно заказать строительство коммерческих или же частных объектов. Компания гарантирует полное сопровождение при реализации проектов.

После обращения к специалистам АрхиТек заказчик может рассчитывать на подготовку сметной документации будущих строительных работ в минимальные сроки. У клиента имеется возможность сравнения предложений компании с аналогичными предложениями конкурентов. Это убедит заказчика в разумности ценообразования на работы, проводимые АрхиТек. Также компания предлагает желающим выполнение проектных работ с учетом пожеланий клиентуры. Каждый клиент может рассчитывать здесь на индивидуальные решения, пользуясь огромным опытом команды АрхиТек в сферах строительства и проектирования. Кроме этого компания предоставляет гарантии качества любых выполненных работ в заранее оговоренные сроки. У подрядчика можно заказать любые виды строительных работ. В выполнении подобных работ компании помогает развитая материально-техническая база. Постоянное внедрение инновационных технологических решений в строительстве позволяет подрядчику экономит средства и драгоценное время заказчиков.