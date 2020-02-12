Компания Корвет

Заинтересованные клиенты могут заказать в компании Корвет услугу хранения любых товаров на ее столичном складе. Он оснащен передовым оборудованием, благодаря которому обеспечивается безопасность хранимых здесь товаров. Доверяя компании свои грузы, любой заказчик может рассчитывать на оптимальный тариф обслуживания и их полную сохранность. Желающие могут сдать на хранение разные виды грузов. Принимаются также нетиповые или же негабаритные партии. Профессиональная команда компании имеет огромный опыт по обработке сборных грузов, которые затем отправляются ж/д-контейнерами в различные регионы страны. Отгрузка выполняется со складского терминала Корвет.

Заказывая хранение товаров на складе Корвет, можно быть уверенным в их полной сохранности. Складские помещения отапливаются, сохраняется оптимальный температурный режим в диапазоне +16-24 градусов. Передовая система видеозаписи в складском хозяйстве позволяет круглосуточно следить за всеми производимыми операции. Кроме помещения видеоконтроль распространяется и на зону погрузки/разгрузки и пандусе. Это позволяет специалистам компании оперативно информировать заказчиков о текущем состоянии грузов и проведенных манипуляциях. В случае возникновения спорных моментов, заказчик всегда получает видео- или же фото-материалы, сделанные на территории складского комплекса. Все перечисленные услуги предоставляются абсолютно бесплатно.

Складскими услугами Корвет желающие смогут воспользоваться практически без временных ограничений. Процесс хранения товаров здесь контролируется круглосуточно. Потенциальные заказчики могут выбрать наиболее оптимальный для себя пакет услуг. Здесь можно оставить автотранспортное средство с грузом на ночевку. Для этого выделена специальная закрытая охраняемая территория. Возможна и разгрузка товаров без всяких непредвиденных расходов. За дополнительную сумму можно выполнить выгрузку в ночные или же вечерние часы. Все зависит от нужд и потребностей заказчика.

На складе имеются как полочные, также паллетные стеллажи. Желающим предоставляется и возможность простого напольного хранения собственных товаров. Конечный тариф услуги озвучивается сразу после расчета. Скрытые коэффициенты в компании не используются. Расчет осуществляется с учетом индивидуальных потребностей заказчика. Следовательно, составление единого прайс-листа на предоставляемые складские услуги невозможно. Однако сотрудники компании всегда стараются пойти на встречу и находят компромиссные решения.