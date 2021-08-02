Компанию ТЭС атакует белизский офшор

Одна из наиболее крупных автозаправочных сетей Крыма, которая называется ТЭС подверглас атакам белизского офшора. Источник сообщает, что по этой причине сеть может прекратить деятельность уже в ближайшем времени. Это означает, что более 2000 сотрудников ТЭС останутся безработными. Белизская компания INTEGRITY LOGISTIC, зарегистрированная в офшоре подала иск на крымскую автозаправочную сеть, согласно которому один из украинских банков уступил свои кредитные обязательства данной компании.

Поводом иска стало решение, которое было вынесено в начале июля текущего года Московским арбитражным судом, отказавшим ГК ТЭС в поданной кассационной жалобе, в которой требовалось непризнание решение киевского Хозяйственного суда в отношении ее кредитных обязательств перед Банком Украины. В конце августа назначено судебное заседание по решению судьбы автозаправочной сети и ее коллектива. Борьбу с попытками рейдерского захвата ГК ТЭС ведет уже несколько лет. История берет свое начало с 2011 г., когда Крым еще входил в состав Украины. Именно в том году ТЭС оформила кредитный договор с Банком Украины на получение 39-миллионной в гривнах и трехмиллионной суммы в долларах. Ссуда требовалась компании на реконструкционные работы керченского порта. Сейчас порт входит в государственную собственность РФ.

С переходом г. Севастополя и Республики Крым в российскую юрисдикцию треть кредитной суммы ГК ТЭС удалось уже выплатить. Сеть продолжала бы выполнять взятые на себя обязательства перед Банком Украины, однако последний прекратил вести хозяйственную деятельность в Крыму и закрыл все филиалы. Спустя некоторое время занимающий должность вице-президента с нарушениями действующего украинского законодательства и мошенническими действиями продал долг Евросвет – украинской компании. После возврата должна обратно в украинский банк, последний повторно, с нарушением закона перепродал задолженность белизскому офшору.

Следует отметить, что в самой Украине по данному вопросу возбудили уголовное дело. Объектом преследования стал вице-президент Банка Украины. В 2017 г. белизскиая компания обратилась в Арбитражный суд Крыма, предъявляя судебный иск против ТЭС. Она потребовала выплату 436000000 руб. Сначала исковое заявление было полностью удовлетворено, однако после пострадавшей стороне удалось добиться пересмотра дела через суды высшей инстанции. Таким образом дело крутится по разным судебным инстанциям, а окончательное решение никто не может принять.