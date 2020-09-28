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Красочные модульные диваны

28 сентября 2020, 20:34Статьи

Модульная мебель сегодня пользуется особым спросом. Отличаются данные изделия простотой конструкции, легкостью доставки и установки, а также функциональностью. Среди них следует выделить модульные диваны, которые идеально вписываются в интерьер гостиной и занимают центральное место в дизайнерском оформлении. Не только для хозяев, но и для гостей они являются любимым местом отдыха, непринужденной беседы или чаепития. Огромный выбор модульных диванов предлагает виртуальный мебельный магазин One&Home. Здесь любой желающий сможет заказать дизайнерскую мебель по наиболее приемлемой стоимости, изготовленной в соответствии с европейскими стандартами качества.

Богатое разнообразие моделей модульных диванов не оставит без выбора даже наиболее взыскательных покупателей. Здесь представлены изделия в разных цветовых решениях. По желанию заказчика цвет можно изменить. Принимает онлайн-магазин и индивидуальные заказы. Желающие могут получить модульный диван, полностью соответствующий интерьерному оформлению своей квартиры. В распоряжении покупателей различные компановки и модули, в том числе П-образные, угловые или же трехместные. Также заказчики могут выбрать подходящие ткани. Для этого нужно посетить виртуальный шоу-рум продавца. В сборке данных изделий используются инновационные экоматериалы. Профессиональные консультанты онлайн-магазина помогут каждому заказчику с выбором подходящего дивана.

Модульным диванам в One&Home отведена отдельная категория. Здесь представлен огромный выбор модульных, угловых современных диванов производства известнейших брендов. Подобрать их желающие смогут с помощью специального фильтра. Для этого нужно указать параметры нужного изделия, такие как цветовое исполнение, материалы сборки, размеры, материал обивки и т.д. Есть в ассортиментне раскладные, двухместные, трехместные изделия. Некоторые модели представлены с шезлонгом. Основным преимуществом данных изделий является разнообразие компановки.

Собрать модульный диван можно с учетом свободной площади, выделенной для таких мебельных изделий, а также количесства жильцов квартиры. При желании можно воспользоваться профессиональной помощью опытных менеджеров онлайн-магазина. Они предоставят исчерпывающую информацию по каждому модульному дивану и помогут с выбором наиболее подходящей модели.

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