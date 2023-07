Красота или вера в себя, что необходимо для победы? Рассказывает Анна Баранова.

Анна Баранова участвует в конкурсе "Мисс туризм Крыма", финал которого состоится 21 июля в городе Керчь.

Красавица рассказала Sobytia.info о своей карьере модели и подготовке Мисс Туризм Крыма 2023.

В модельной сфере Анна с 14 лет, первая ее практика началась с обучения в модельной школе MFD (г. Керчь), Анна принимала участие в различных съемках, показах, так же раннее участвовала в таких конкурсах как "Королева России"; "Global Model of the World" 2018, где одержала победу в номинации "Miss Tourism”; " Мисс туризм Крыма" 2019, " Мисс туризм Крыма" 2020 , где вошла в топ-20 ; на “Miss Cappadocia”2022 получила титул “2-th vice miss”, "Word Next Top Model" 2023 – 4-th vice miss” ; "Global Model of the World" 2023 – “miss fashion“

Принять участие в проекте ее пригласила организатор конкурса Юля Павликова, так же Анна захотела вновь проникнуться этой атмосферой, которой наполняются такие мероприятия: подготовки, фотосессий, дефиле и др.

"Одной лишь красоты на конкурсе не хватает, вы должны быть искренними и показать все свои лучшие качества, а так же не бояться и верить в себя."

Анна подготовила необычный национальный костюм в стиле фешн, объединяющий в себе мифологию и компьютерные игры. Роскошное финальное платье весом более 6кг, и конечно же она будет восхищать жюри своим талантом – танцевальным номером! В создании ее образа работают лучшие дизайнеры Крыма и Москвы, претендентка на корону сама придумывала образы и помогала создать скетчи. Сейчас костюмы дошиваются и 16 числа отправятся на полуостров. "Работа сложная, без примерок и личного визита, дизайнеры на связи 24/7, чтобы все было идеально, и я в них верю!" – делится Анна.

Мы желаем титулованной мисс удачи и победы, с нетерпением ждем 21 июля!

