Крымская коммерческая недвижимость

Основной целью создания Департамента Недвижимости Крымской Республики является реализация коммерческой и жилой недвижимости на территории полуострова. Эта первая уникальная компания, представленная на столичном рынке, которая предлагает подобные услуги. Жители материковой части страны через Департамент может приобрести любой объект недвижимости, находящийся на территории Крыма. Компания четко придерживается конкретных принципов работы. Она сотрудничает только с надежными и проверенными застройщиками, оперирующими на полуострове. Только Департамент наделен полномочиями юридического контроля застройщика. Это позволяет проверить строительные компании перед сотрудничеством на предмет прозрачности и чистоты сделок.

Идея проект https://недвижимостькрыма.рф/commercial-property/ появилась три года назад в Ялте, где тогда проходил Международный Экономический форум. Спустя год Департамент Недвижимости Крымской Республики стал постоянным участником ЯМЭФ. На его стенде объединены все крупнейшие застройщики полуострова. Сегодня на веб-ресурсе компании представлены наиболее актуальные, выгодные и доступные предложения застройщиков, предлагающих коммерческую недвижимость в Крыму. Здесь заинтересованные посетители найдут подходящие варианты и смогут связаться непосредственно с застройщиками.

Департамент не пользуется услугами третьих лиц, посредников или же риэлтеров. Все объявления на площадке размещаются самими застройщиками и проходят строгую модерацию. Кроме этого компания имеет несколько офисов продаж, в которых работают высококвалифицированные юристы и специалисты по продажам. Один из таких офисов находится в Симферополе. Сейчас на официальном веб-сайте департамента представлено более шестидесяти объектов недвижимости. Данный список пополняется в ежедневном режиме. Кроме застройщиков компания активно сотрудничает с банками, оперирующими на полуострове. Каждый из партнеров имеет безупречную репутацию. Поэтому они пользуются безграничным доверием клиентуры. Это свидетельствует о высоком профессионализме команды департамента, а также высокой компетенции в области продажи недвижимости.

Каждый сотрудник департамента является экспертом рынка недвижимости и имеет не менее, чем десятилетний опыт работы. Здесь заинтересованные покупатели получают полноценный сервис. Специалисты компании проконсультируют вас по каждому объекту, помогая при этом получить положительное решение по ипотеке. Также департамент предлагает своей клиентуре грамотное и оперативное оформление всей необходимой документации касательно купли-продажи недвижимости. Желающие могут приобрести крымскую коммерческую или же жилую недвижимость дистанционно. Для этого даже не нужно выезжать из столице. Связавшись со специалистами департамента любой потенциальный покупатель сможет получить консультационные услуги и помощь вы выборе предложений, исходя из своих потребностей.