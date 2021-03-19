События Крыма: Статьи

Кто в Крыму составит бизнес план на заказ

19 марта 2021, 10:20Статьи

Лариса Владимировна Кузнецова демонстрирует это на собственном примере. В 2018 она была приглашена в Крым с целью разработки и улучшения инвестиционного проекта по строительству завода по производству сыров. Но на этом её достижения не ограничиваются, на её счету ещё много проектов.

Пару важных фактов об Ларисе Владимировне:

  • Родилась в Омске и всё детство прошло в этом городе.

  • Успешно окончила Омский Государственный Университет по специальности "Экономика и управление на предприятии".

  • Первое рабочее место Лариса Владимировна заняла в АТПП Группа ОША.

  • Карьерный рост был успешным, и за 9 лет работы удалось получить должность генерального директора. При этом, карьерный путь начинался с должности экономиста.

  • Получила должность финансового директора в компании Омска "Научно-производственное Объединение Мостовик".

  • Принимала участие в проектах районного и государственного масштаба, таких как Олимпиада в Сочи и возведение моста на остров Русский через пролив Босфор Восточный и вантового моста через Москва-реку.

  • Создала компанию под названием "Ваш ФинДир".

Крымская деятельность

После успешного завершение процесса строительства нового завода, Лариса Владимировна решила открыть филиал своей компании в Симферополе. После этого все омские сотрудники перебрались в Крым, на что она со свойственным юмором отвечает: "Какой же сибиряк не мечтает переехать в теплые края?" Также отмечает то, что их компания искренне верит в будущее Крыма.

Бизнес всегда требует сдержанности эмоций и серьёзности, но Лариса Владимировна приветливая и всегда улыбается. Поразительно, но такая доброжелательность и мягкий характер позволил её компании занять лидирующие позиции по инвестиционному и финансовому консалтингу.

Главным и обязательным условием роботы является полное соблюдение сроков и конфиденциальность данных, а также профессионализм всех работников.

Компания "Ваш ФинДир" занимается разработкой различного рода инвест-проектов, бизнес-планов, финансовых моделей, а также проведение различных учётов и анализов.

Остается только надеяться, что удастся сохранить связь Сибири и Крыма. Ведь в такой республике сильно не хватает специалистов такого уровня, как Лариса Владимировна Кузнецова, которые могут создать и разработать бизнес план или выполнить постановку управленческого учета для вашей организации.

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