События Крыма: Статьи

Купить квартиру по переуступке в Санкт-Петербурге

17 мая 2021, 13:00Статьи

Любой человек хочет иметь свое жилье. Но купить квартиру на вторичном рынке и тем более в готовой новостройке порой очень дорого. На моменте котлована не всегда удается приобрести долевой документ, а потому все чаще оптимальный вариант – переуступка прав. Большое количество инвесторов, некоторые подрядчики, да и просто частные лица, у которых изменились обстоятельства, могут в любой момент решить продать свое право требования по долевому документу. Для покупателей это очень выгодное предложение, поскольку дом еще не сдан и в любом случае стоимость квадратного метра здесь пока вполне доступная.

Купить квартиру по переуступке

Что нужно сделать перед подписанием цессионного договора

Грамотно составленный и подписанный по всем условиям цессионный договор значительно снижает риски. Покупатель должен осознавать, что он приобретает не право собственности, а лишь право требования. Поэтому перед сделкой нужно сделать следующее:

  1. Поинтересоваться репутацией фирмы-застройщика. О ней нужно собрать в открытых источниках информацию, подтверждающую беспроблемную сдачу предыдущих объектов. Не помешает изучить на сайте фирмы проектную декларацию и учредительные бумаги.

  2. Почему продавец решил переуступить свои права. Оптимальный вариант купить квартиру по переуступке у инвестора, который перепродает объект и этим зарабатывает.

  3. Перечитать все договоры и платежные документы. У продавца должны быть оплачены все долевые взносы, закрыта ипотека (при ее наличии). Обязательно изучить ДДУ, в частности пункт, который указывает на обязанности дольщика. При переуступке они лягут на плечи покупателя (цессионария).

Все налоги в такой ситуации оплачивает продавец. При имеющихся долгах по долевым взносам покупатель имеет право взять их на себя, но это должно быть указано отдельным пунктом в цессионной сделке и потребуется разрешение девелопера. В противном случае сделку могут посчитать несостоятельной.

Цессия при наличии ипотеки

Если первоначальный дольщик приобретал свои права по ипотечному договору, то потребуется разрешение банка и документы о том, что кредит выплачен и обременение с данного объекта снято. Только после соблюдения всех вышеперечисленных условия покупатель приобретает объект жилой недвижимости с минимальными рисками, но по выгодной цене. Инвесторы в большинстве случаев предлагают цены ниже, чем у самой строительной компании.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Май 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх