Купить квартиру по переуступке в Санкт-Петербурге

Любой человек хочет иметь свое жилье. Но купить квартиру на вторичном рынке и тем более в готовой новостройке порой очень дорого. На моменте котлована не всегда удается приобрести долевой документ, а потому все чаще оптимальный вариант – переуступка прав. Большое количество инвесторов, некоторые подрядчики, да и просто частные лица, у которых изменились обстоятельства, могут в любой момент решить продать свое право требования по долевому документу. Для покупателей это очень выгодное предложение, поскольку дом еще не сдан и в любом случае стоимость квадратного метра здесь пока вполне доступная.

Что нужно сделать перед подписанием цессионного договора

Грамотно составленный и подписанный по всем условиям цессионный договор значительно снижает риски. Покупатель должен осознавать, что он приобретает не право собственности, а лишь право требования. Поэтому перед сделкой нужно сделать следующее:

Поинтересоваться репутацией фирмы-застройщика. О ней нужно собрать в открытых источниках информацию, подтверждающую беспроблемную сдачу предыдущих объектов. Не помешает изучить на сайте фирмы проектную декларацию и учредительные бумаги. Почему продавец решил переуступить свои права. Оптимальный вариант купить квартиру по переуступке у инвестора, который перепродает объект и этим зарабатывает. Перечитать все договоры и платежные документы. У продавца должны быть оплачены все долевые взносы, закрыта ипотека (при ее наличии). Обязательно изучить ДДУ, в частности пункт, который указывает на обязанности дольщика. При переуступке они лягут на плечи покупателя (цессионария).

Все налоги в такой ситуации оплачивает продавец. При имеющихся долгах по долевым взносам покупатель имеет право взять их на себя, но это должно быть указано отдельным пунктом в цессионной сделке и потребуется разрешение девелопера. В противном случае сделку могут посчитать несостоятельной.

Цессия при наличии ипотеки

Если первоначальный дольщик приобретал свои права по ипотечному договору, то потребуется разрешение банка и документы о том, что кредит выплачен и обременение с данного объекта снято. Только после соблюдения всех вышеперечисленных условия покупатель приобретает объект жилой недвижимости с минимальными рисками, но по выгодной цене. Инвесторы в большинстве случаев предлагают цены ниже, чем у самой строительной компании.