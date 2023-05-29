Курортный комплекс "Прибрежный" квартал "Прайм" в Крыму стоит на старте продаж

Курортный комплекс "Прибрежный" квартал "Прайм" в Крыму – это уникальный проект от застройщика ООО "СЗ "ПРИБРЕЖНЫЙ". Планируемая дата ввода в эксплуатацию – четвертый квартал 2027 года. Выдача ключей начнется с 30.06.2028.
Где располагается объект, особенности инфраструктуры
Курортный комплекс "Прибрежный" квартал "Прайм" нашел себе место на Западном побережье Крыма, неподалеку от Каламитского залива. Новостройка расположена между облюбленными городами туристов: Евпаторией и Саки. Жителям в непосредственной близости доступен пляж на берегу Черного моря, а еще розовое озеро Сасык-Сиваш и Сакские лечебные грязевые лиманы.
Местность квартала "Прайм" максимально обустроена. Инфраструктура представлена:
медицинским центром
грязевыми лечебными озерами;
банно-бассейным комплексом;
современным спортивным и тренажерным залом;
пространством для йоги;
аэрарием;
приватным парком
детской зоной, современными экологичными игровыми комплексами;
аквазоной с гидромассажным спа-бассейном;
велодорожками, веломаршрутом "Розовые озера";
ресторанным сектором;
конференц-зонами
магазинами;
встроенным паркингом;
благоустроенной набережной и пляжной территорией.
Весомое преимущество – внутренний двор является приватным и закрыт для посторонних. В теплое время года можно искупаться в бассейне, почитать книгу и спрятаться от солнца в тенистых беседках, провести день с пользой на уличных тренажерах.
На центральных улицах выстроены объекты, которые способны обеспечить комфорт как для отдыхающих туристов, так и для собственников апартаментов или арендаторов.
Курортный комплекс "Прибрежный" квартал Прайм помогает купить апартамент в крыму, в котором люди смогут отдыхать комфортом. Квартал "Прайм" это не только про комфортный отдых, здесь можно восстановить свое ментальное и физическое здоровье, ведь резидентам комплекса будут доступны объекты круглогодичной курортной инфраструктуры, которая возводится одновременно с апартаментами. То есть практически за 3,5 года вы получаете полноценный курортный комплекс. Это выгодная инвестиция, которая точно окупится.