Курортный комплекс "Прибрежный" квартал "Прайм" в Крыму стоит на старте продаж

Курортный комплекс "Прибрежный" квартал "Прайм" в Крыму – это уникальный проект от застройщика ООО "СЗ "ПРИБРЕЖНЫЙ". Планируемая дата ввода в эксплуатацию – четвертый квартал 2027 года. Выдача ключей начнется с 30.06.2028.

Где располагается объект, особенности инфраструктуры

Курортный комплекс "Прибрежный" квартал "Прайм" нашел себе место на Западном побережье Крыма, неподалеку от Каламитского залива. Новостройка расположена между облюбленными городами туристов: Евпаторией и Саки. Жителям в непосредственной близости доступен пляж на берегу Черного моря, а еще розовое озеро Сасык-Сиваш и Сакские лечебные грязевые лиманы.

Местность квартала "Прайм" максимально обустроена. Инфраструктура представлена:

медицинским центром

грязевыми лечебными озерами;

банно-бассейным комплексом;

современным спортивным и тренажерным залом;

пространством для йоги;

аэрарием;

приватным парком

детской зоной, современными экологичными игровыми комплексами;

аквазоной с гидромассажным спа-бассейном;

велодорожками, веломаршрутом "Розовые озера";

ресторанным сектором;

конференц-зонами

магазинами;

встроенным паркингом;

благоустроенной набережной и пляжной территорией.

Весомое преимущество – внутренний двор является приватным и закрыт для посторонних. В теплое время года можно искупаться в бассейне, почитать книгу и спрятаться от солнца в тенистых беседках, провести день с пользой на уличных тренажерах.

На центральных улицах выстроены объекты, которые способны обеспечить комфорт как для отдыхающих туристов, так и для собственников апартаментов или арендаторов.

Курортный комплекс "Прибрежный" квартал Прайм помогает купить апартамент в крыму, в котором люди смогут отдыхать комфортом. Квартал "Прайм" это не только про комфортный отдых, здесь можно восстановить свое ментальное и физическое здоровье, ведь резидентам комплекса будут доступны объекты круглогодичной курортной инфраструктуры, которая возводится одновременно с апартаментами. То есть практически за 3,5 года вы получаете полноценный курортный комплекс. Это выгодная инвестиция, которая точно окупится.