События Крыма: Статьи

Квартира в новостройке или на вторичном рынке: что лучше?

12 апреля 2022, 15:26Новости

новостройки в Москве

Многие из нас задумываются о приобретении недвижимого имущества, которое можно было бы использовать как для самостоятельного проживания, так и для сдачи в аренду. В сегодняшней статье мы выясним, чему отдать предпочтение в 2022 году: квартирам в новостройке или на вторичном рынке.

За консультациями на эту тему следует обратиться к профессионалам: приняв во внимание ваши потребности и материальные возможности, они подскажут варианты, которые идеально подойдут в отдельно взятом случае. Практика последних лет показывает, что все более популярными становятся квартиры в новостройках, которые имеют хорошее расположение и предоставляют всё необходимое для полноценной комфортной жизни. Новостройки, сообщает сайт https://stroiki.ru/, – это развитая инфраструктура, парковки, места для отдыха детей и взрослых, а также современные планировки, позволяющие воплотить на практике любые дизайнерские идеи и фантазии. Единственный минус квартир в новостройках – довольно высокая стоимость, однако сегодня это нельзя назвать проблемой: большинство банков предлагают кредитные программы, а также особые условия определенным категориям гражданам. Прямо сейчас вы можете посетить официальные сайты нескольких ведущих банковских учреждений, чтобы ознакомиться с этими условиями подробнее и выяснить, какой пакет документов необходимо будет приложить к заявке.

Теперь немного об особенностях приобретения жилья на вторичном рынке:

  • оно уже давно сдано и введено в эксплуатацию, поэтому отпраздновать новоселье вы сможете уже завтра;

  • вы получаете возможность выбрать из большого количества районов тот, который подходит по всем параметрам.

Если говорить о минусах, то здесь также стоит назвать довольно высокую стоимость, а потому покупка жилья в новом доме, имеющем новые современные коммуникации и отлично подходящем для проживания всей семьи, будет более оптимальным выбором. Чтобы определиться с тем, что идеально подходит именно вам, тщательно взвесьте все "за" и "против", прочитайте специализированную литературу и информацию на тематических форумах и сайтах: на таких ресурсах встречаются новички и профессионалы, чтобы совместно решить возникшие на практике вопросы и задачи.

Загляните на портал stroiki.ru, предлагающий купить квартиры в новостройках в Москве и Подмосковье без посредников, а значит – без каких-либо накруток и наценок, с минимальными затратами. На сайте представлены актуальные отзывы дольщиков, даны описания ЖК, которые уже введены в эксплуатацию и еще находятся в процессе строительства.


Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Апрель 2022
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх