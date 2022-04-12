Квартира в новостройке или на вторичном рынке: что лучше?

Многие из нас задумываются о приобретении недвижимого имущества, которое можно было бы использовать как для самостоятельного проживания, так и для сдачи в аренду. В сегодняшней статье мы выясним, чему отдать предпочтение в 2022 году: квартирам в новостройке или на вторичном рынке.

За консультациями на эту тему следует обратиться к профессионалам: приняв во внимание ваши потребности и материальные возможности, они подскажут варианты, которые идеально подойдут в отдельно взятом случае. Практика последних лет показывает, что все более популярными становятся квартиры в новостройках, которые имеют хорошее расположение и предоставляют всё необходимое для полноценной комфортной жизни. Новостройки, сообщает сайт https://stroiki.ru/, – это развитая инфраструктура, парковки, места для отдыха детей и взрослых, а также современные планировки, позволяющие воплотить на практике любые дизайнерские идеи и фантазии. Единственный минус квартир в новостройках – довольно высокая стоимость, однако сегодня это нельзя назвать проблемой: большинство банков предлагают кредитные программы, а также особые условия определенным категориям гражданам. Прямо сейчас вы можете посетить официальные сайты нескольких ведущих банковских учреждений, чтобы ознакомиться с этими условиями подробнее и выяснить, какой пакет документов необходимо будет приложить к заявке.

Теперь немного об особенностях приобретения жилья на вторичном рынке:

оно уже давно сдано и введено в эксплуатацию, поэтому отпраздновать новоселье вы сможете уже завтра;

вы получаете возможность выбрать из большого количества районов тот, который подходит по всем параметрам.

Если говорить о минусах, то здесь также стоит назвать довольно высокую стоимость, а потому покупка жилья в новом доме, имеющем новые современные коммуникации и отлично подходящем для проживания всей семьи, будет более оптимальным выбором. Чтобы определиться с тем, что идеально подходит именно вам, тщательно взвесьте все "за" и "против", прочитайте специализированную литературу и информацию на тематических форумах и сайтах: на таких ресурсах встречаются новички и профессионалы, чтобы совместно решить возникшие на практике вопросы и задачи.

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