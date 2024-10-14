Системы, получившие название HRMS, предназначены для хранения и обработки всей информации, которая связана с персоналом. Это, к примеру, трудоустройство новых работников, их профессиональное развитие, переход в другие отделы, своевременная выплата зарплат и отпускных.

Что это такое, какую программу лучше выбрать и каков у каждой из них функционал?

Что они собой представляют и для чего требуются

HRMS-системы – это порталы для сотрудников компании, где отражается информация обо всём персонале. Предназначены для управления им. На 2024 год насчитывается несколько десятков таких решений, но существует рейтинг лучшего ПО для компании. Он приводится ниже.

Где применяются

На любых предприятиях, где требуется хранение и использование данных о работниках. Конечно же, такие системы требуются отделам кадров. Это простое и удобное решение, особенно когда речь идёт о больших объёмах информации.

Какие преимущества имеют

Вот несколько основных преимуществ:

автоматизация – сотруднику нужно просто вносить данные и иногда их актуализировать;

удобный интерфейс, который можно настроить под свои потребности;

надёжное хранение информации;

разнообразие функционала.

Эти программы, такие, как hr платформа Skillaz, заметно упрощают работу HR специалистам.

Рейтинг

Вот небольшой рейтинг софта, который применяется в отделе кадров – как в крупных компаниях, так и на небольших предприятиях.

Skillaz

Это именно та система, которую используют Сбер, Мегафон, Росатом и другие крупные предприятия. Интерфейс достаточно простой, функционал широкий. Однако для неопытных сотрудников может показаться немного сложным.

Talantix

Здесь HR-менеджерам предоставляется полный контроль всех важных процессов и база всех когда-либо поданных резюме. Однако не всем подойдёт стоимость подписки.

Моя команда

Стоимость здесь относительно небольшая, функционал при этом более чем достаточен (как для малого, так и для крупного бизнеса). Но пользователи отмечают трудности во вводе информации о новых работниках.

Сбис Staff

Надёжно хранится информация, возможно резервное копирование. Есть пробный период. Но функционал разделён между двумя приложениями, и это может усложнить работу начинающим.

ELMA365 КЭДО

Есть пробный период и три тарифа. Имеется также интеграция с другими системами, использующимися в HR-сфере. Но пока некоторые моменты далеки от совершенства – например, календарь.

Системы HRMS – удобная вещь, которая упрощает наём сотрудников и дальнейшую работу с ними. Выбрав подходящее ПО, можно сэкономить время и средства на подбор кадров.