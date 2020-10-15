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Мариуполь: курс и обмен валют

15 октября 2020, 10:44Статьи

Современному человеку постоянно требуется обмен разных валют по наиболее выгодному кусру. Однако банковские и другие финансовые организации постоянно завышают или занижают курс, стараясь получить побольше прибыли. Поэтому менять деньги в банковских филиалах или же МФО – дело невыгодное. Отличной альтернативой перечисленных организаций являются обменники, услуги которых уже достпуны дистанционно, в онлайн-режиме. В пример можно привести Kit Group – сервис, который кроме наземных обменных пунктов имеет свой веб-сайт. Через него пользователи смогут узнать актуальный курс любой валюты и моментально выполнить обменную операцию или же любую иную финансовую транзакцию, включая перевод денег.

Особенно нуждаются в быстром и выгодном обмене денег мариупольцы. Жители этого города имеют бизнес-контакты со многими европейскими компаниями и часто обменивают деньги для валютных транзакций. Кроме этого множество мариупольцев ездит за рубеж в качестве туриста. Как известно, не одна европейская страна пока не принимает гривны, как расчетную единицу. Поэтому обменные операции в Мариуполе https://obmenka-mariupol.com.ua/ через сервис Кит Групп выполняются очень часто.

Обменник работает на украинском рынке более десяти лет и накопил огромный опыт. Это усовершенствованный сервис, через который доступны любые валютные операции. Обмен можно выполнить практически в любом направлении. Кроме обмена валют Кит Групп практикует услугу денежных переводов. На официальном веб-сайте компании желающие могут воспользоваться онлайн-калькулятором валют и заранее рассчитать получаемую сумму. Также сервис предлагает услуги евроломбарда. Специалисты компании бесплатно и оперативно оценят любую вещь – ювелирные украшения, предметы антиквариата или же спортивный инвентарь. Такую оценку можно заказать не только в ближайшем пункте компании, но и дистанционно, в онлайн-режиме.

Через ресурс Кит Групп можно проследить за изменениями кросс-курса и сравнить динамику интересующих вас валютных пар за последнюю неделю. Здесь регулярно размещаются свежие новости, поступающие с валютного рынка. Пользователям также доступна мобильная версия официального портала компании. Отличается она информативностью и удобством пользования. Через приложение вы сможете проследить за текущими курсами валют, связаться с ответсвенными менеджерами сервиса или же забронировать выбранный курс заранее. Здесь же размещен специальный виртуальный конкертер валют. В Кит Групп вам всегда предложат курс лучше, чем черный рынок или же банковские филиалы. Для обменных операция в отличие от банков здесь не требуются разные документы, подтверждение личности или же другие формальности. Обменные операции выполняются онлайн, в течение нескольких секунд.

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