Мимические морщины и их коррекция

Слово Ботокс сегодня обросло всякими легендами и мифами. Люди рассказывают такие страшилки и оставляют отзывы, которых просто не сосчитать. Резиденция красоты Таис https://rktais.com.ua/injections/korrekzija-mimich инъекциями Ботокса занимаются только профильные медики, имеющие соответствующее медицинское образование. Это правило является непреложным и точкой отсчета. Сутью всех негативных моментов, связанных с ботоксом, сводится к тому, что подобные инъекции нужно делать исключительно в проверенных салонах. Нужно попросить у медика диплом, проконсультироваться и только после этого переходить на процедуры. Так называемым косметичкам такую важную процедуру доверять нельзя. Особенно тем, которые предлагают искусственно заниженные тарифы.

Вещество ботулотоксин, который вводится инъекционным способом, является очищенным протеином. Он убирает и сглаживает мышечный спазм. В практике его использование началось в 1989 г. Изначала вещество использовалось в качестве расслабляющего средства для мышц. В Украине сегодня зарегистрировано 4 токсина южнокорейского, германского, французского и американского производителей. Все они прекрасно изучены. Следовательно, никакой опасности из себя не представляют. Для ботоксных инъекций возрастных ограничений не существует. Даже в двадцатилетнем возрасте у человека могут обнаружиться показания к использованию данной инъекции. К примеру, если у человека слишком активная мимика, образовываются глубокие межбровные складки. Эту область необходимо зафиксировать для придания эстетического вида и выравнивания.

Привыкание к ботоксу невозможно. Достаточно делать инъекции дважды в год. Введенное вещество выполнит свою функцию, а после каждого нового введения продержится даже на десять лет. Некоторые утверждают, что производители разводят ботокс, снижая при этом концентрацию. Ботокс не меняется. Однако растет потребность клиентов. Они отказываются от полного обездвиживания мышц лица и нанесения так называемой маски. Основным запросом сегодня является омолаживающий эффект и сохранение мимики. Поэтому и меняется техника ввода препарата. Медики Резиденции красоты Таис детально обсуждают с каждым пациентом, какого результат он желает добиться. Здесь всегда получают то, чего они хотят.

Ботокс никак не атрофирует и обездвиживает мимические мышцы. После завершения срока действия препарата, их работоспособность полностью восстанавливается. Приведенные выше аргументы изменят мнение многих людей. Для более подробной информации лучше всего обратиться к медикам Таис и послушать их рассказ об этом уникальном препарате, способном преобразовать вашу внешность в лучшую сторону и успешно справиться с возрастными изменениями.