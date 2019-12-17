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Эвита: натяжные потолки

17 декабря 2019, 06:45Статьи

Компания Эвита предлагает потенциальным заказчикам огромный выбор глянцевых натяжных потолков, отличающихся идеально ровной зеркальной поверхностью. Такие потолки обладают свойствами рассеивания света и отличным отражением. Такие конструкции прекрасно вписываются в помещения, обладающими низкими черновыми потолками. Глянцевые натяжные потолки в Санкт-Петербурге помогают визуально увеличить пространство в подобных помещениях. Кроме этого они добавляют света в темных комнатах.

Однако глянцевые потолки имеют и свои минусы. За ними следует тщательно ухаживать. Необходимо протирать такие поверхности особенно тщательно, не оставляя при этом разводы. Также многие домовладельцы жалуются на большое количество визуальных раздражителей в комнатах, в которых установлены глянцевые конструкции. Как только появились ПВХ-потолки, многие собственники заказывали глянец. Она считалась тогда уникальной новинкой, не имеющей аналогов, которая пользовалась невероятным спросом. Однако в последние годы, после спада ажиотажа, такая фактура отошла на второй план, а его позиции занял матовый материал.

Благодаря былой популярности производители выпускают сегодня глянец всевозможных оттенков или же цветов. Поэтому подобрать такой материал к использованному интерьерному оформлению квартир гораздо легче, чем других вариантов натяжных потолков. Помогут в таком выборе специалисты Эвита, которые выполнят также бесплатный замер квартиры. Компания занимается производством, установкой и сервисным обслуживанием таких конструкций. При этом монтажные работы специалисты студии выполняют в любой точке страны. Это касается и доставки материалов.

Благодаря высокой квалификации и опыту менеджеров студии, заказчики смогут воспользоваться всеми необходимыми услугами по ремонту и строительству. При этом высочайшее качество выполненных ими работ вместе с долговечностью результатов гарантировано каждому домовладельцу, обратившемуся в Эвита. Свои услуги студия предлагает и компаниям, имеющим собственные офисные помещения. Благодаря услугам сотрудников компании, они превратятся в уютные и функциональные места. Кроме этого сотрудники Эвита позаботятся о безопасности помещений, чтобы они не были затоплены верхними соседями. Все виды натяжных потолков, которые предлагает студия, отличаются доступной стоимостью и непревзойденным качеством исполнения. Монтажные работы сотрудники компании выполняют оперативно. А замеры потолков ими выполняются абсолютно бесплатно. Чтобы воспользоваться услугами студии, достаточно оставить онлайн-заявку на ее официальном веб-ресурсе.

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