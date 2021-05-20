Мошеннические хайп-проекты

Сегодня в сети очень много мошеннических проектов, предлагающих хайп-услуги. Чтобы не попасть в сети таких недобросовестных игроков, портал Otziv-Broker собрал целый список таких ресурсов, предлагающих преувеличенные или подозрительные условия инвестирования. Они не придерживаются взятых обязательств и не выплачивают клиентам дивиденды. Избежать такие мошеннические ресурсы можно единственным путем – ознакомлением с черным списком подобных проектов. Пользуются мошенники хайп проекты неосведомленностью пользователей. Поэтому если вы будете проинформированы о таких аферистах, доверять им собственные сбережения не будете.

Потенциально опасные проекты для инвесторов появляются ежедневно. Поэтому нужно регулярно следить за обновляемым списком мошеннических хайп-проектов, представленных на веб-сайте Otziv-Broker. Это финансовые пирамиды, работающие по простому принципу. Они имитируют выгоду условий инвестирования, привлекая при этом очередных "буратин". При этом заработки получают исключительно авторы скам-проекта. Остальные остаются с опустошенными карманами. Ограничиваются обанкротившиеся инвесторы негативными отзывами, так как найти мошенников практически невозможно. Несмотря на это остается определенная категория пользователей, которая до сих пор верит в быстрые деньги, доверяя мошенникам собственные сбережения.

Хороший пример мошеннической схемы и обмана инвесторов является проект Crypto Invest. Эта компания позиционирует себя, как молодая перспективная команда, достигшая огромного успеха в рекордно короткие сроки. Специализируется ресурс якобы на криптовалюты. Однако никаких подтверждений и доказательств успешности компании найти не удалось. Но на веб-сайте Крипто Инвест пустых обещаний более чем достаточно. Невозможно узнать и истинный возраст этой конторы. Однако учитывая дату регистрации домена, можно утверждать, что сервис был запущен в октябре прошлого года. Это еще раз доказывает отсутствие отзывов. Крипто Инвест заслужить фидбек просто не успел.

Место регистрации компании – Великобритания, а дата указана гораздо поздняя, чем создан веб-сайт. Вместо лицензии создатели ресурса умудрились подсунуть сертификат об инкорпорации. Следует отметить, что право регистрации в Великобритании имеет любой желающий. Однако получение разрешения местного регулятора – задача очень сложная. Удается это лишь единицам. Просмотр реестра FCA никаких результатов не дал. В списках данного авторитетного регулятора Крипто Инвеста нет. Все вышеперечисленные аргументы свидетельствуют, что компания является мошенническим хайп-проектом и каждый доверившийся ей инвестор рискует потерять все имеющиеся сбережения.