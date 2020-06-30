Надувные ПВХ-лодки являются безопасными и простыми вариантами плавсредств, которые идеально подходят для водных поездок. В сравнении с иными моделями лодок, подобные изделия имеют множество преимуществ. В производстве надувных образцов используется легкий, плотный материал, называемый поливинилхлоридом. Отличается он малым весом и уникальными характеристиками. Благодаря им, создаются удобные в эксплуатации и легкие при транспортировке достаточно долговечные, надежные плавсредства. С ними можно путешествовать налегке, не думая о транспортировке и дополнительной экипировке.

ПВХ лодки Aquamania, представленные в данном интернет-магазине, отличаются своей доступной стоимостью и надежностью. Здесь каждая товарная позиция отличается отменным качеством. С такими ПВХ-лодками можно организовать увлекательное путешествие по водному пути вместе с рыбалкой или же охотой. Идеально подходят такие плавсредства для водных прогулок с приятелями или же близкими людьми. Подойдут такие изделия и как спасательный плот, если возникнет чрезвычайная ситуация. А управлять ПВХ-лодками смогут даже новички. Никакой подготовки такие плавсредства не требуют.

Отличаются ПВХ-лодки своей легкостью, портативными размерами, что облегчает их транспортировку. А передвигаться на них можно как по озерам, также по рекам, воды которых двигаются медленно. В онлайн-магазине можно найти изделия со сборным полом, веслами и буксировочным тросом. Наиболее популярными являются модели ПВХ-лодок, которые оснащены моторами. С такими плавсредствами можно покорять как озера, также достаточно бурные реки. AquaMania имеет собственный штат конструкторов, которые занимаются улучшением уже существующих моделей путем внедрения инновационных технологий. Благодаря их усилиям создаются модели значительно превосходящие аналоги.

В ассортиментном ряду онлайн-магазина заинтересованные виртуальные посетители найдут разнообразные надувные ПВХ-лодки. Среди них можно выделить легкие малые модели, в производстве которых использована пятислойная ПВХ-ткань высочайшего качества. Плотность данного материала достигает 850 г/м². Также вас заинтересуют гребные модели надувных ПВХ-лодок. В такие лодки вмещается от одного до трех персон. Они также созданы из пятислойной ПВХ-ткани. Отличаются они особым спросом, так как имеют усовершенствованное крепление навесного транца. Благодаря этому на гребных лодках можно установить навесные двигатели, мощность которых достигает трех л/с.