Наращивание ресниц происходит с использованием черного клея-смолы, натуральных и искусственных ресниц разной толщины и длины, а также антиаллергенных препаратов. Можно заказать наращивание 3D-5D. Для этого достаточно посвятить своей внешности несколько часов. Любая женщина сможет создать великолепный взгляд, параллельно отдыхая, устроившись на удобную кушетку. Эта процедура – сплошное удовольствие. Можно спокойно вздремнуть. После процедуры, вы сможете стать неотразимой. Засыпать и просыпаться вы будете с неотразимым, прекрасным взглядом.

Наращиванию ресниц https://nikabeauty.kr.ua/resnicy/ в салоне красоты Nika уделяется огромное внимание. Специалисты салона используют современные методики, материалы и технологии для достижения неповторимого конечного результата. Для облегчения ваших будней нужно лишь обратиться к лешмейкеру. Чтобы придать взгляду больше выразительности и сэкономить при этом время, воспользуйтесь услугой ламинирования ресниц. Сегодня существуют различные виды глазной декоративной косметики. Однако практически все эти средства не перманентны. Поэтому каждый вечер модницам приходится снимать макияж, а по утрам наносить его заново. Так продолжаются дни, недели, месяцы, годы.

Существует выход, который позволяет всего за час проведенный в салоне, сделать макияж, который продержится неделями. Благодаря такому методу вам не придется постоянно наносить тушь и тратить на это драгоценное время. На каждую из ресничек наносится специальный состав. Он обволакивает ее, придавая плавность изгибам и приоткрывая веко. Благодаря этому ваши глаза становятся ярче. Такому составу вода не грозит. Поэтому после ламинирования ресниц вы можете ходить на пляж, купаться, получать водные процедуры в собственной ванной, не беспокоясь о том, что макияж смоется.

Nika Beauty – это салон современной косметологии. Здесь практикуется аппаратная косметология. Специалисты салона способны справиться с наиболее сложными задачами и создавать уникальные образы, которые обязательно найдут отклик в мужских сердцах. Здесь каждый посетитель может рассчитывать на индивидуальное обслуживание. Можно изменить свое тело, лицо, ногти, волосы и т.д. В салонах Ника позаботятся, чтобы вы стали моложе, освободились от пары килограммчиков, принять spa-процедуры и расслабиться. Можно даже позагорать в зимние морозы. Прически здесь делаются со сложной поккраской. Nika Beauty всегда открыт для модниц, заботящихся о своей внешности и стремившихся выглядеть неотразимо.